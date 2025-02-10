Alto funcionario de Francia considera que Hamás debería aceptar su rendición

Durante su vista a Arabia Saudita y en entrevista con AFP, el canciller de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró que el grupo Hamás debe aceptar su rendición.

Para el funcionario, Hamás perdió contra Israel: “Tiene una responsabilidad muy fuerte en la catástrofe vivida por los palestinos. Ha perdido. Debe resignarse a su propia rendición”.

¿Qué dijo el canciller francés?

Además, recordó que el pasado 12 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayoría votó a favor de un texto copresentado por Francia para definir el futuro de Palestina tras el posible fin del conflicto en Gaza.

Sobre la mesa está el plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el cual tiene el visto bueno de su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu. El norteamericano le dio al grupo palestino tres o cuatro días para aceptar la propuesta.

¿Qué contempla el plan?

El plan contempla 20 puntos. Algunos de los más importantes apuntan a que Gaza sea una zona libre de terrorismo y reconstruida con la culminación inmediata del conflicto.

Aparte de Israel, el plan cuenta con el apoyo de Egipto y Catar, dos países que durante el último tiempo han sido mediadores en el conflicto. De igual forma, varias naciones europeas consideran que es una hoja de ruta considerable para ponerle fin a la situación que está pronta a completar dos años.

Aunque, hay personas que, más que apoyarlo, consideran que es difícil que Hamás acceda a los 20 puntos. Ibrahim Joudeh, una persona que vive en un refugio declaró lo siguiente para AFP: “Está claro que este plan no es realista (…) Fue elaborado bajo condiciones que Estados Unidos e Israel saben que Hamás nunca aceptará. Para nosotros, eso significa que la guerra y el sufrimiento continuarán”.