CANAL RCN
Internacional

Alto funcionario de Francia considera que Hamás debería aceptar su rendición

Sobre la mesa está el plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump.

Foto: AFP

AFP

octubre 02 de 2025
02:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante su vista a Arabia Saudita y en entrevista con AFP, el canciller de Francia, Jean-Noël Barrot, aseguró que el grupo Hamás debe aceptar su rendición.

"No siempre actuamos en interés de Estados Unidos": Israel defendió su ataque contra Hamás en Catar
RELACIONADO

"No siempre actuamos en interés de Estados Unidos": Israel defendió su ataque contra Hamás en Catar

Para el funcionario, Hamás perdió contra Israel: “Tiene una responsabilidad muy fuerte en la catástrofe vivida por los palestinos. Ha perdido. Debe resignarse a su propia rendición”.

¿Qué dijo el canciller francés?

Además, recordó que el pasado 12 de septiembre, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayoría votó a favor de un texto copresentado por Francia para definir el futuro de Palestina tras el posible fin del conflicto en Gaza.

Sobre la mesa está el plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el cual tiene el visto bueno de su homólogo de Israel, Benjamín Netanyahu. El norteamericano le dio al grupo palestino tres o cuatro días para aceptar la propuesta.

¿Qué contempla el plan?

El plan contempla 20 puntos. Algunos de los más importantes apuntan a que Gaza sea una zona libre de terrorismo y reconstruida con la culminación inmediata del conflicto.

Ultimátum del presidente Donald Trump a Hamás para responder al plan de paz en Gaza
RELACIONADO

Ultimátum del presidente Donald Trump a Hamás para responder al plan de paz en Gaza

Aparte de Israel, el plan cuenta con el apoyo de Egipto y Catar, dos países que durante el último tiempo han sido mediadores en el conflicto. De igual forma, varias naciones europeas consideran que es una hoja de ruta considerable para ponerle fin a la situación que está pronta a completar dos años.

Aunque, hay personas que, más que apoyarlo, consideran que es difícil que Hamás acceda a los 20 puntos. Ibrahim Joudeh, una persona que vive en un refugio declaró lo siguiente para AFP: “Está claro que este plan no es realista (…) Fue elaborado bajo condiciones que Estados Unidos e Israel saben que Hamás nunca aceptará. Para nosotros, eso significa que la guerra y el sufrimiento continuarán”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Artistas

Desgarrador: mamá de B-King reveló qué decía el cartel hallado al lado de los cuerpos de su hijo y Regio Clown

Reino Unido

Ataque terrorista contra sinagoga en Mánchester se registró durante la celebración más sagrada para el judaísmo

Otras Noticias

Corte Constitucional

Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional

La Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá que estudiar el impedimento presentado por el magistrado Carlos Camargo.

Artistas

Actor colombiano preocupa a sus fans tras revelar difícil situación que vive en México

Sebastián Martínez alertó a sus fans al confesar que vive momentos de inseguridad y tensión en México.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes