VIDEO | Impresionantes imágenes del aluvión en Chile que arrastró vehículos

Una grave emergencia se registró durante la tarde de este 8 de octubre en Santiago de Chile, donde un aluvión afectó principalmente sectores de la zona oriente de la capital.

Grave emergencia en Chile por aluvión que arrastró todo

Imágenes compartidas por usuarios en redes sociales muestran la magnitud de la emergencia y evidencian cómo la fuerza de la corriente arrastró vehículos que se encontraban estacionados y otros que fueron sorprendidos mientras circulaban por las vías.

Uno de los registros muestra el momento en que un trabajador de una tienda Oxxo, ubicada en Camino El Alba, se ve sorprendido por el avance del aluvión. El joven logra resguardarse y comienza a grabar con su teléfono celular lo que ocurre en el exterior.

En las imágenes se observa cómo un vehículo que era arrastrado por la corriente terminó ingresando al establecimiento comercial.

En otro punto de la capital chilena, un bus del sistema Red Movilidad también fue arrastrado por la fuerza del agua mientras transportaba pasajeros.

Autoridades reportan activación de una quebrada

De acuerdo con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia se produjo tras la activación de la Quebrada Las Ondas, lo que generó una remoción en masa de tipo aluvión.

“De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Metropolitana del SENAPRED, producto de la activación de la Quebrada Las Ondas, se generó una remoción en masa de tipo aluvión, que afectó el sector oriente de la comuna de Las Condes, principalmente las avenidas Vital Apoquindo y Camino El Alba”.

Adicionalmente, Senapred confirmó la declaración de alerta roja por remoción en masa para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La medida se mantendrá vigente desde este jueves y continuará hasta que las condiciones de emergencia así lo ameriten.

Gobierno declara zona de catástrofe en Las Condes

Ante la gravedad de la situación, el presidente de Chile, José Antonio Kast Rist, se pronunció a través de su cuenta oficial de X y anunció la declaración de zona de catástrofe para la comuna de Las Condes.

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El mandatario explicó que la decisión fue adoptada luego de la información recopilada durante el Cogrid regional, instancia en la que participaron diferentes autoridades y ministros del Gobierno.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el Ministro Alvarado y con la participación de los Ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, señaló Kast.