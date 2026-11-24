Este martes 24 de noviembre de 2026, a las 5:51 de la mañana de México (6:51 a.m. de Colombia), hubo un fuerte sismo en ese país.

La magnitud alcanzó los 5.2, de acuerdo con las entidades sísmicas oficiales, mientras que la profundidad se situó por encima de los 30 kilómetros.

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Así fue el fuerte sismo que se sintió en México hoy 24 de noviembre de 2026

5:51 a.m. del 24 de noviembre en México / 6:51 a.m. en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Norte, 118 km al suroeste de Tapachula de Córdova y Ordóñez, México.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 35 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 93 kilómetros de Adolfo Ruíz Cortínez, a 94 de Puerto Madero, a 100 de El Arenal, a 102 de Plan de Ayala, a 103 de Francisco I. Madero, a 107 de Congregación Reforma, a 112 de Huehuetán y a 114 de Huixtla.

Esto han manifestado las autoridades tras el fuerte sismo que se sintió en México hoy 24 de noviembre de 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México llevó a cabo los recorridos de verificación correspondientes y confirmó que no se presentaron daños estructurales en las viviendas, en los edificios ni en las escuelas.

En consecuencia, no hubo reporte de heridos ni víctimas y, además, los servicios públicos y telefónicos continuaron funcionando con normalidad.

Por otra parte, las autoridades precisaron que las alarmas sonaron en los municipios de Tapachula y Mapastepec, pero que se trató de un acto de prevención.

Asimismo, la Secretaría de Marina explicó que no han variado los niveles del mar y que, por ende, no existe el riesgo de que se genere un tsunami en las zonas costeras de Chiapas, México.