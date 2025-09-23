Las amenazas que expuso B-King antes de su muerte en México: "me están intimidando"

El trágico hallazgo de los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su colega Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, en México, ha puesto en el foco una serie de inquietantes declaraciones que B-King había hecho meses antes de su muerte.

Los cuerpos de los dos músicos, que habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, fueron encontrados cinco días después en el Estado de México. Las primeras informaciones reveladas por la Fiscalía de Ciudad de México apuntan a un macabro crimen, con indicios de desmembramiento, y una presunta firma delictiva que vincularía a la peligrosa organización criminal La Familia Michoacana.

Mientras las autoridades mexicanas y colombianas trabajan en la investigación, las palabras de B-King resuenan con una fuerza estremecedora.

Las amenazas que había expuesto B King

En un video que subió a sus redes sociales meses antes de viajar a México, B-King había manifestado de forma contundente: "Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

Estas declaraciones, que en su momento causaron revuelo en la farándula colombiana, cobraron un nuevo y sombrío significado tras la confirmación de su asesinato.

El origen de este conflicto se remonta a la ruptura de la relación entre B-King y Marcela Reyes, un quiebre que, según el artista, estuvo marcado por "años oscuros".

Aunque la pareja estuvo unida por más de seis años y se casaron en 2022, su separación en 2024 fue un torbellino de acusaciones y denuncias. B-King aseguró en sus redes sociales que Marcela Reyes tenía un "modus operandi" para denigrar a las personas que "se le salían del corral".

La situación escaló a un nivel judicial cuando, en mayo de 2025, B-King interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de su exesposa por presuntas amenazas a través de mensajes de texto y WhatsApp. En un video que se ha vuelto viral tras su muerte, el artista reveló detalles escalofriantes.

"Acá dicen que debo quedarme callado porque me mandan una razón con el novio de ella, de Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona", dijo. Esta denuncia, que el cantante consideró una coacción para que no hablara sobre la relación, se convirtió en una trágica premonición.