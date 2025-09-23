CANAL RCN
Internacional

Las amenazas que expuso B-King antes de su muerte en México: "me están intimidando"

El artista expuso varios chats donde se le amenazaba.

B King amenazas
Foto: Redes Sociales B King

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
07:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El trágico hallazgo de los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su colega Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, en México, ha puesto en el foco una serie de inquietantes declaraciones que B-King había hecho meses antes de su muerte.

Los cuerpos de los dos músicos, que habían sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre, fueron encontrados cinco días después en el Estado de México. Las primeras informaciones reveladas por la Fiscalía de Ciudad de México apuntan a un macabro crimen, con indicios de desmembramiento, y una presunta firma delictiva que vincularía a la peligrosa organización criminal La Familia Michoacana.

Desgarrador mensaje de la hermana de B-King tras confirmarse su muerte en México
RELACIONADO

Desgarrador mensaje de la hermana de B-King tras confirmarse su muerte en México

Mientras las autoridades mexicanas y colombianas trabajan en la investigación, las palabras de B-King resuenan con una fuerza estremecedora.

Las amenazas que había expuesto B King

En un video que subió a sus redes sociales meses antes de viajar a México, B-King había manifestado de forma contundente: "Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

Estas declaraciones, que en su momento causaron revuelo en la farándula colombiana, cobraron un nuevo y sombrío significado tras la confirmación de su asesinato.

El origen de este conflicto se remonta a la ruptura de la relación entre B-King y Marcela Reyes, un quiebre que, según el artista, estuvo marcado por "años oscuros".

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático
RELACIONADO

Muerte de B-King y Regio Clown en México: Claudia Sheinbaum se pronuncia y descarta impacto diplomático

Aunque la pareja estuvo unida por más de seis años y se casaron en 2022, su separación en 2024 fue un torbellino de acusaciones y denuncias. B-King aseguró en sus redes sociales que Marcela Reyes tenía un "modus operandi" para denigrar a las personas que "se le salían del corral".

La situación escaló a un nivel judicial cuando, en mayo de 2025, B-King interpuso una denuncia ante la Fiscalía en contra de su exesposa por presuntas amenazas a través de mensajes de texto y WhatsApp. En un video que se ha vuelto viral tras su muerte, el artista reveló detalles escalofriantes.

"Acá dicen que debo quedarme callado porque me mandan una razón con el novio de ella, de Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona", dijo. Esta denuncia, que el cantante consideró una coacción para que no hablara sobre la relación, se convirtió en una trágica premonición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Mujer fue condenada por organizar un plan fraudulento para subastar la casa de Elvis Presley

Visa

Aclaran si debe pagar el aumento de visa en caso de que la entrega sea después de octubre

Nicolás Maduro

Maduro amenaza con declarar estado de conmoción ante agresiones de EE. UU.

Otras Noticias

Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su debut goleador con el Real Madrid con anotación de alto calibre

El joven argentino Franco Mastantuono marcó su primer tanto con el Real Madrid con un tremendo golazo.

Transmicable

TransMiCable dejará de operar durante varios días: estas son las causas y rutas alternas

Las autoridades explicaron por qué el servicio no operará del 4 al 19 de octubre.

Viral

"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento

Barranquilla

De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos