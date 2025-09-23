Desgarrador mensaje de la hermana de B-King tras confirmarse su muerte en México

Siguen apareciendo reacciones luego de que se confirmara la trágica noticia sobre la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes desde el pasado 16 de septiembre fueron reportados como desaparecidos en Ciudad de México.

Familias de ambos artistas venía solicitando a las autoridades ayuda para dar con el paradero de ambos, con la esperanza de que fueran hallados con vida. Sin embargo, las autoridades mexicanas confirmaron que sus cuerpos correspondían a unos hallados desde el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

La hermana de B-King y su desgarrador mensaje

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, venía compartiendo información relacionada a la extraña desaparición de ambos artistas. Sin embargo, tras confirmarse la muerte, ha venido guardando silencio en redes sociales.

Sin embargo, a través de la aplicación Threads, expresó su dolor con un corto mensaje que conmovió a sus seguidores. Respondió a una publicación donde se compartió un video en tributo para B-King, escribiendo "Mi bebé, te amaré siempre", acompañado de un emoji de corazón roto.

FOTO: Captura de pantalla - Threads

El emotivo video de B-King junto a su hermana

Uno de los videos que tuvo más repercusión en los últimos días, fue uno compartido por Stefanía en donde estaba abrazando con fuerza a su hermano, mientras él intentaba separarse, mostrando cómo puede ser una relación de hermanos.

En los comentarios evidentemente destaca el de la madre de ambos, quien en Instagram tiene el usuario @nanasc04 con más de 23 mil seguidores. "Mis bebés grandes", escribió junto a varios emojis de amor.