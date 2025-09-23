CANAL RCN
Tendencias

Desgarrador mensaje de la hermana de B-King tras confirmarse su muerte en México

Stefanía Agudelo, hermana del cantante B-King, se pronunció luego de que se confirmara la noticia sobre el hallazgo del cuerpo en el Estado de México.

B-King y su hermana Stefanía Agudelo
FOTO: Captura de pantalla - Stefanía Agudelo en Instagram

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
06:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Siguen apareciendo reacciones luego de que se confirmara la trágica noticia sobre la muerte de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, quienes desde el pasado 16 de septiembre fueron reportados como desaparecidos en Ciudad de México.

Triste reacción del hermano de Regio Clown, uno de los artistas hallados muertos en México
RELACIONADO

Triste reacción del hermano de Regio Clown, uno de los artistas hallados muertos en México

Familias de ambos artistas venía solicitando a las autoridades ayuda para dar con el paradero de ambos, con la esperanza de que fueran hallados con vida. Sin embargo, las autoridades mexicanas confirmaron que sus cuerpos correspondían a unos hallados desde el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

La hermana de B-King y su desgarrador mensaje

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, venía compartiendo información relacionada a la extraña desaparición de ambos artistas. Sin embargo, tras confirmarse la muerte, ha venido guardando silencio en redes sociales.

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos
RELACIONADO

El macabro sitio donde encontraron a B-King y Regio Clown: en este lugar fueron hallados los cuerpos

Sin embargo, a través de la aplicación Threads, expresó su dolor con un corto mensaje que conmovió a sus seguidores. Respondió a una publicación donde se compartió un video en tributo para B-King, escribiendo "Mi bebé, te amaré siempre", acompañado de un emoji de corazón roto.

Stefanía Agudelo comentario en Threads
FOTO: Captura de pantalla - Threads

El emotivo video de B-King junto a su hermana

Uno de los videos que tuvo más repercusión en los últimos días, fue uno compartido por Stefanía en donde estaba abrazando con fuerza a su hermano, mientras él intentaba separarse, mostrando cómo puede ser una relación de hermanos.

En los comentarios evidentemente destaca el de la madre de ambos, quien en Instagram tiene el usuario @nanasc04 con más de 23 mil seguidores. "Mis bebés grandes", escribió junto a varios emojis de amor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento

Automovilismo

Sostenibilidad, carros eléctricos y experiencia premium: Así es la nueva vitrina sostenible en Chía

Restaurantes

Famoso restaurante colombiano regalará comida todos los martes

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Ideam revela hasta cuando ira la temporada de lluvias que inició en septiembre

El mal clima podría retrasar aún más la apertura de la Vía al Llano, que completa 16 días cerrada.

Estados Unidos

Contundente advertencia de Trump contra cualquier narco venezolano: “Téngase por avisado”

El mandatario intervino en la Asamblea General de Naciones Unidas y habló sobre Venezuela.

Barranquilla

De talla mundial: el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

Selección Colombia

¿Cuáles son los clubes que más jugadores aportan a la selección Colombia sub-20 en el Mundial?

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos