Le pedía volver a la relación y que borrara fotos de sus redes: amenazas del exnovio de Ana María Serrano

Las autoridades de México han dado a conocer más detalles del feminicidio de Ana María Serrano, quien fue asesinada presuntamente por su exnovio en ese país.

La prensa mexicana reveló un chat en el que el presunto asesino finge ser Ana María, para engañar a María Ximena Céspedes, mamá de la joven.

Actualmente, el presunto feminicida está detenido mientras la defensa de la familia Serrano presenta más pruebas que lo incriminan.

Fueron varias las palabras que le hizo pensar a la mamá de la joven que algo no estaba bien. Céspedes se encontraba en Roma y, en vista de que los supuestos mensajes de su hija le generaron duda, le solicitó a Ana María que la llamara para comprobar que se trataba de ella.

“Llegaba y me decía ‘espérame tantito’, el espérame tantito en su vida me hubiera contestado así”, aseguró Céspedes.

La defensa de la familia expresó que las pruebas son contundentes y continuarán recolectando más elementos y acciones probatorias para que el presunto culpable pague por el atroz crimen.

“Se me hizo muy raro que no me contestara, llamé ahí mismo al vecino, los vecinos estaban muy pendientes de ella”, expresó la mamá de Ana María.

En entrevista con Noticias RCN, José Manuel Restrepo, tío de Ana María y exministro de Hacienda, hizo un llamado para que se tomen acciones reales que eviten que este tipo de hechos se sigan registrando.

“No podemos seguir permitiendo que los feminicidios sigan campantes en nuestra sociedad”, afirmó Restrepo.

¿Conoció al presunto asesino de su sobrina?

Lo conocí en algunos momentos porque finalmente fue durante un tiempo importante, más de un año, novio de Ana María, en los viajes que yo hacía a México en alguno de ellos él estaba, era una persona común y corriente, como cualquier otro joven, de hecho, incluso era compañero de Ana María de colegio por varios años. Era un muchacho estudioso y juicioso también.

¿Conocía del acoso al que la sometía después de haber terminado la relación?

Supimos por la madre, en una primera etapa era un poco intenso como exnovio, en el sentido que enviaba regalos, pedía volver nuevamente, pero nada más distinto a lo que puede suceder en cualquiera de esas relaciones.

Lo que conocimos ya después fueron algunos chats que Ana María sorprendida compartió con algunos de sus amigos en las últimas semanas, donde había amenazas de que volvieran, que debía retirar fotos, situaciones de esa naturaleza, incluso con amenazas que tenían otro tono.

No conocimos esos mensajes porque de pronto uno hubiera podido actuar de una manera distinta.