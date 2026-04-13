Bukele reaccionó al escándalo en la cárcel de Itagüí y lanzó crítica a Petro

El reciente escándalo en la cárcel de Itagüí no solo encendió el debate sobre el sistema penitenciario en Colombia, sino que también desató un nuevo cruce de declaraciones entre los presidentes Nayib Bukele y Gustavo Petro.

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La denuncia de una fiesta privada dentro del penal, con licor, artistas y posibles irregularidades administrativas, ha generado indignación y cuestionamientos sobre el control estatal en estos centros.

Según revelaciones de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, el evento habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos, incluyendo pagos a músicos reconocidos y gastos logísticos.

¿Qué dijo Bukele sobre la fiesta en la cárcel de Itagüí?

El mandatario salvadoreño no tardó en pronunciarse a través de redes sociales, donde lanzó fuertes críticas al enfoque del gobierno colombiano en materia de seguridad.

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Bukele insinuó que este tipo de situaciones explican las diferencias entre ambos modelos penitenciarios y cuestionó a quienes, según él, defienden delincuentes.

Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT: se estaba anticipando a esto. Siempre es lo mismo; todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás. Por cierto, la oferta sigue abierta. Si decide llevárselos, definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles, le dijo Bukele a Petro.

Además, reiteró una propuesta polémica: trasladar la totalidad de la población carcelaria de El Salvador a Colombia. Esta oferta, que ya había planteado días antes, fue presentada como un desafío directo a Petro, a quien ha criticado por sus posturas frente a los derechos humanos en cárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Crece la tensión entre Petro y Bukele

El choque entre ambos líderes no es nuevo. Petro ha cuestionado en repetidas ocasiones el modelo de seguridad salvadoreño, calificando sus cárceles como espacios que vulneran derechos fundamentales.

En contraste, Bukele defiende su estrategia como una respuesta efectiva contra el crimen organizado, destacando la reducción de homicidios en su país.

“El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’. Únicamente bajo una condición que entiendo será compartida por usted: deben ser todos”, invitó Bukele a Petro.