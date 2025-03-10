¿El plan propuesto por Donald Trump puede ser la solución definitiva al conflicto en Gaza?

El plan de paz presentado por el presidente Donald Trump para resolver el conflicto en Gaza ha generado reacciones mixtas en la región y a nivel internacional. La propuesta de 20 puntos, que busca detener la violencia y establecer un nuevo gobierno en el territorio palestino, ha sido recibida con cautela por las partes involucradas.

Hamás, el grupo que controla Gaza, ha solicitado más tiempo para analizar la propuesta, argumentando que necesita evaluar cuidadosamente las implicaciones del acuerdo. Según Luisa María Lozano, directora de los programas de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, era esperable que pidiera más tiempo porque es un acuerdo que representa unos retos muchísimo más grandes para la organización.

Los 20 puntos del plan Trump: ¿Son el camino?

Entre los puntos más controvertidos del plan se encuentran el desarme de Hamás, la renuncia a la administración de Gaza y la participación política del grupo. Además, el acuerdo propone un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, así como la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas pobladas de Gaza.

Aunque el plan ha sido elogiado por algunos como una oportunidad para la paz, los expertos señalan que carece de detalles cruciales sobre su implementación. “No está muy claro cómo se revisarían que esos procesos se cumplieran”, advirtió Lozano, destacando la falta de mecanismos de verificación y plazos específicos.

A pesar de las críticas, el plan se presenta como la única opción viable sobre la mesa para poner fin al conflicto actual. Israel ha mostrado una aceptación inicial, aunque con reservas, mientras que varios países de la región han expresado su apoyo a la propuesta.

Si el acuerdo sale a flote, ¿qué pasará en el futuro?

Sin embargo, el acuerdo enfrenta desafíos significativos, incluyendo la oposición de facciones extremistas, tanto en Israel como en Palestina. Además, surgen preguntas sobre el rol de la autoridad Palestina y la forma en que se establecerá el nuevo gobierno tecnocrático en Gaza.

La comunidad internacional se encuentra dividida en su respuesta. Mientras algunos países han reconocido al Estado palestino como gesto de apoyo, otros han adoptado posturas más cautelosas. El plan también ha generado protestas en varias ciudades del mundo, incluyendo en España y Colombia.

En este contexto, los expertos advierten que, aunque el acuerdo puede reducir la violencia a corto plazo, su fragilidad podría comprometer su efectividad a largo plazo si no se abordan adecuadamente las preocupaciones de todas las partes involucradas.