Anuncian la fecha en la que comenzará el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

En las últimas horas, un tribunal en Argentina fijó para el 17 de marzo de 2026 el comienzo de un nuevo juicio con respecto a la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona.

RELACIONADO Declaran nulo el juicio por la muerte de Diego Maradona

Uno de los momentos más tristes en el mundo del fútbol de los últimos años ocurrió el 25 de noviembre de 2020, hace casi cinco años. Maradona, para muchos el mejor futbolista de la historia, falleció tras una complicación respiratoria posterior a una cirugía en la cabeza.

¿Por qué se declaró nulo el primer juicio?

A finales de mayo, se declaró nulo el juicio luego de que uno de los tres jueces renunciara ante las acusaciones de una supuesta violación ética. Los detalles del nuevo juicio fueron conocidos por AFP.

La jueza fue apartada por su supuestamente participar en un documental no autorizado del proceso. Los otros dos magistrados renunciaron y el caso quedó en el limbo. Con esta segunda parte anunciada, se supo también que la audiencia preliminar se llevará a cabo el 12 de noviembre.

¿Por qué están acusados los médicos?

Ocho personas del equipo médico del ‘pelusa’ fueron acusados por homicidio con dolo eventual. Los señalan de presuntamente llevar a cabo acciones que pudieron incidir en la muerte del campeón del mundo.

Con este nuevo juicio, siete de ellos volverán al estrado. La octava persona, una enfermera, enfrentará su proceso por aparte. Se cree que antes del fatídico día, hubo procedimientos incorrectos que influyeron en que la salud de Maradona se deteriorara significativamente.

El universo del fútbol tiene un espacio especial para el ‘barrilete cósmico’, apodo con el que quedó inmortalizado en su mejor actuación: la Copa Mundial de 1986. Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys y la Selección Argentina fueron las camisetas que portó.

Tras una carrera exitosa y controversial, se sentó en el banquillo. Los aficionados recuerdan su paso por el vestuario argentino en el Mundial de 2010 o estando en Gimnasia, el último club que dirigió.