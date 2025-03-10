Apple eliminó aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU.: ¿cuál fue la razón?

El jueves 2 de octubre, Apple cerró varias aplicaciones que habían ganado popularidad entre comunidades migrantes en Estados Unidos.

La multinacional tecnológica retiró de su App Store al menos a tres plataformas que permitían a los usuarios reportar y compartir en tiempo real la ubicación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), facilitando a muchos indocumentados evadir retenes y operativos de control.

Apple eliminó aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU

Entre ellas se encontraba ICEBlock, considerada la app más utilizada en distintas ciudades del país y que se había convertido en una herramienta de alerta comunitaria frente a las redadas del ICE.

La decisión de Apple se dio el jueves y fue confirmada por la compañía luego de que crecieran las críticas del gobierno de Donald Trump contra el uso de estas tecnologías.

¿Por qué eliminaron aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU.?

Las aplicaciones habían sido cuestionadas por las autoridades federales, que las señalaban de poner en riesgo la vida de los agentes migratorios; pero el debate se agudizó después de un tiroteo ocurrido en agosto en unas instalaciones del ICE en Texas.

En ese hecho, dos detenidos murieron y uno más resultó herido. Según la investigación, el sospechoso habría usado una de estas aplicaciones días antes del ataque, lo que llevó al gobierno a intensificar la presión contra Apple.

De acuerdo con Fox Business, el Departamento de Justicia se comunicó directamente con la empresa para exigir el retiro inmediato de ICEBlock.

Pam Bondi, fiscal general, confirmó al medio que la solicitud se hizo el mismo jueves y que Apple atendió de inmediato la exigencia.