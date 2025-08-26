CANAL RCN
Revelan videos de arrestos del ICE a inmigrantes en vía pública en Estados Unidos

¿Por qué las detenciones del ICE han generado miedo en la comunidad inmigrante en Estados Unidos? Revelan videos.

agosto 26 de 2025
09:20 a. m.
Revelaron videos de arrestos por parte del ICE en ciudades como Los Ángeles, San Bernardino y Washington D.C.

Las imágenes, muestran a agentes federales enmascarados y en vehículos sin distintivos, usando la fuerza para detener a inmigrantes en plena vía pública.

Mientras para los testigos estos operativos se asemejan a secuestros, el Gobierno de Trump respalda estas acciones, argumentando que son necesarias para combatir el crimen y proteger la seguridad nacional.

Arrestos a inmigrantes en Estados Unidos por parte del ICE

La intensificación de estas operaciones ha coincidido con el segundo mandato de Trump, un periodo en el que los arrestos por parte del ICE se han vuelto más frecuentes y visibles.

La administración ha respaldado completamente a los agentes, justificando el uso de la fuerza cuando los individuos se resisten a la detención.

"Cuando te resistes, puede ponerse feo, y siempre ha sido así, y la gente resulta herida”, dijo Jerry Robinette, exagente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE.

En un comunicado, la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que los agentes del ICE "arriesgan sus vidas" a diario para retirar a "terroristas, homicidas y a lo peor de lo peor en materia criminal" de las comunidades.

Además, Todd Lyons, director interino del ICE, ha explicado que sus agentes cubren sus rostros para proteger a sus familias de la hostilidad pública.

Gobierno de Trump respalda los arrestos del ICE a inmigrantes

"Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que solo tengamos ciudadanos documentados en nuestro país", señaló Thaddeus Johnson, exagente de seguridad en Tennessee y miembro sénior del Consejo de Justicia Criminal.

Según el exoficial de seguridad, estas acciones buscan enviar un mensaje de disuasión a las comunidades inmigrantes. El objetivo, explicó, es "asegurarse de que solo tengamos ciudadanos documentados en nuestro país".

“Lamento si a la gente le molesta que usen máscaras, pero no voy a permitir que mis agentes y policías salgan y arriesguen sus vidas y las de sus familias porque a la gente no le gusta lo que es la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo Lyons.

