¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?

La NASA está lista para el lanzamiento de Artemis II, pero más allá del hito científico, crece el interés por saber dónde ver en vivo este histórico evento espacial. En Colombia, la cobertura estará disponible a través de Noticias RCN, que tendrá una transmisión especial desde Estados Unidos.

El despegue está programado para el miércoles 1 de abril a las 17:24 (hora colombiana), desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral. La señal estará disponible a través de las distintas emisiones de este noticiero, que integrarán el cubrimiento dentro de su parrilla habitual.

Cuenta regresiva avanza sin contratiempos

La NASA avanza sin contratiempos en la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II, una misión que representa uno de los hitos más relevantes en la exploración espacial de las últimas décadas.

Se trata del primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde la histórica era del programa Apollo en 1972, lo que posiciona a Artemis II como una misión clave en el retorno humano a la Luna.

¿Qué es Artemis II y por qué es clave para la exploración espacial?

La misión Artemis II es parte del programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia sostenible en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte. Este vuelo no contempla alunizaje, pero sí una órbita alrededor del satélite natural de la Tierra, lo que permitirá validar sistemas críticos en condiciones reales de espacio profundo.

A bordo de la nave Orion viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La tripulación destaca por su diversidad, incluyendo por primera vez a una mujer, un hombre afrodescendiente y un ciudadano no estadounidense en una misión lunar.

Durante los 10 días de expedición, se realizarán pruebas de resistencia de la cápsula, monitoreo continuo de signos vitales y simulaciones de emergencia, elementos fundamentales para garantizar la seguridad en futuras misiones tripuladas.