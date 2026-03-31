CANAL RCN
Internacional Video

¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?

La misión marcará el primer vuelo humano más allá de la órbita terrestre desde 1972, con una tripulación internacional que probará sistemas clave para futuras expediciones a la Luna.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
01:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La NASA está lista para el lanzamiento de Artemis II, pero más allá del hito científico, crece el interés por saber dónde ver en vivo este histórico evento espacial. En Colombia, la cobertura estará disponible a través de Noticias RCN, que tendrá una transmisión especial desde Estados Unidos.

Empieza el conteo regresivo para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna
RELACIONADO

Empieza el conteo regresivo para el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna

El despegue está programado para el miércoles 1 de abril a las 17:24 (hora colombiana), desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral. La señal estará disponible a través de las distintas emisiones de este noticiero, que integrarán el cubrimiento dentro de su parrilla habitual.

Cuenta regresiva avanza sin contratiempos

La NASA avanza sin contratiempos en la cuenta regresiva para el lanzamiento de Artemis II, una misión que representa uno de los hitos más relevantes en la exploración espacial de las últimas décadas.

Se trata del primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde la histórica era del programa Apollo en 1972, lo que posiciona a Artemis II como una misión clave en el retorno humano a la Luna.

¿Qué es Artemis II y por qué es clave para la exploración espacial?

La misión Artemis II es parte del programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia sostenible en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte. Este vuelo no contempla alunizaje, pero sí una órbita alrededor del satélite natural de la Tierra, lo que permitirá validar sistemas críticos en condiciones reales de espacio profundo.

A bordo de la nave Orion viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La tripulación destaca por su diversidad, incluyendo por primera vez a una mujer, un hombre afrodescendiente y un ciudadano no estadounidense en una misión lunar.

Durante los 10 días de expedición, se realizarán pruebas de resistencia de la cápsula, monitoreo continuo de signos vitales y simulaciones de emergencia, elementos fundamentales para garantizar la seguridad en futuras misiones tripuladas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello fue captado en lujosa camioneta pese a discurso del chavismo

Panamá

Interpol Panamá detiene a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados

Nicolás Maduro

Cilia Flores, esposa de Maduro, señalada por EE. UU. por red criminal “El Jardín de Flores”

Otras Noticias

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, reveló detalles del rescate en A lo que vinimos.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 31 de marzo

Super Astro Sol hoy martes 31 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

La casa de los famosos

“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali