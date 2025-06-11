CANAL RCN
Murió reconocida estrella de la actuación a sus 55 años: tuvo participación en algunas de las series más recordadas

La actriz falleció el pasado 5 de noviembre de 2025. Esto ha revelado la academia de la que hacía parte.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
07:43 p. m.
El mundo de la actuación se encuentra totalmente consternado debido a que se confirmó la muerte de una estrella del doblaje.

Maythe Guedes, la venezolana que no solo se destacó como actriz de doblaje, sino que también como cantante, compositora y técnica de sonido, falleció el 5 de noviembre de 2025, a sus 55 años.

Doblarte Films, la academia en la que Maythe Guedes dejó una huella y un legado imborrable, confirmó la muerte a través de un sentido comunicado y prometió nunca olvidarla.

Así fue como se confirmó la muerte de Maythe Guedes, la reconocida actriz de doblaje de Venezuela

La academia Doblarte Films, en sus redes sociales, expresó sus condolencias por la muerte de Maythe Guedes y aseguró que ella, desde el plano celestial, seguirá acompañándolos.

"Queremos agradecer de corazón a todos los que estuvieron presentes y también a quienes acompañaron de distintas formas a nuestra querida Maythe Guedes durante la difícil situación que atravesó", se comenzó escribiendo en el sentido pronunciamiento.

"Hoy Maythe nos acompaña desde las alturas, cantando, tocando melodías infinitas y dándole voz a los ángeles y a los sueños. Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su esencia, su talento y su amor por esta familia seguirán resonando en cada historia que contemos. Gracias por cada palabra, cada oración y cada gesto de apoyo", se complementó.

Maythe Guedes, que fue muy destacada en el doblaje, participó en series reconocidas a nivel mundial como Steven Universe y Bob Esponja.

Según se ha podido conocer, la causa de su muerte habría sido un cáncer cervicouterino contra el que tuvo que batallar en los últimos años y deterioró su estado de salud paulatinamente.

La industria de la actuación está de luto tras la muerte de Maythe Guedes, la estrella de los doblajes

Tras la confirmación de la muerte de Maythe Guedes, la reconocida actriz de doblajes, sus seguidores y colegas han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Maestra, siempre te recordaré", "ve con Dios", "te llevaré siempre en mi corazón", "descansa en paz", "te recordaré con tu sonrisa" y "fuiste una mujer muy valiente", han sido algunas de las palabras expresadas.

 

