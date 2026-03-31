CANAL RCN
Internacional Video

Así desapareció hace un año María Camila Díaz por falsa oferta de trabajo en México: cronología del caso

Las autoridades capturaron en Antioquia al hombre señalado de engañar a la colombiana desaparecida desde hace 13 meses

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
01:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La captura de un hombre en Antioquia ha devuelto la esperanza de encontrar a María Camila Díaz Grajales, la joven colombiana desaparecida en México desde febrero de 2024.

Cayó uno de los explotadores sexuales de una colombiana de 25 años engañada y desaparecida en México
RELACIONADO

Cayó uno de los explotadores sexuales de una colombiana de 25 años engañada y desaparecida en México

El detenido habría sido quien le ofreció falsas promesas laborales que la llevaron a viajar a Ciudad de México, donde perdió contacto con su familia hace 13 meses.

María Camila, estudiante de mercadeo en Medellín, emprendió su viaje el 7 de diciembre de 2023 con la ilusión de trabajar en un reconocido restaurante de la capital mexicana.

Durante dos meses mantuvo comunicación constante con sus familiares en Antioquia, pero en febrero de 2024 el contacto cesó abruptamente, sumiendo a su familia en la incertidumbre.

Explotación sexual de menores viene en aumento en Medellin: 36 depredadores han sido capturados en 2026
RELACIONADO

Explotación sexual de menores viene en aumento en Medellin: 36 depredadores han sido capturados en 2026

María Camila Díaz sería víctima de una red de explotación sexual

Las autoridades sospechan que la joven habría caído en manos de una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas; así lo explicó Andrés Felipe Montes, abogado de la familia.

Para nosotros Camila está en esa red, está siendo explotada sexualmente, y es lo que pide la familia, que la dejen ya, que la liberen, que la devuelvan para Colombia.

La captura del presunto responsable representa un avance significativo en la investigación.

Según el abogado, "esta persona puede tener información, puede tener conocimiento de cómo fue que se desapareció Camila, y pues lo que esperamos es que él pueda colaborar con la justicia tanto en Colombia como en México".

Desmantelan red que enviaba mujeres del Valle del Cauca a Noruega para explotación sexual
RELACIONADO

Desmantelan red que enviaba mujeres del Valle del Cauca a Noruega para explotación sexual

Sospechan que María Camila Díaz sigue siendo explotada sexualmente

El caso de María Camila se suma a las numerosas denuncias de trata de personas que afectan a migrantes latinoamericanos, especialmente mujeres jóvenes atraídas por ofertas laborales fraudulentas en el extranjero.

Las autoridades colombianas y mexicanas mantienen coordinación para esclarecer el paradero de la joven antioqueña.

La familia espera que el detenido proporcione información crucial que permita localizar a María Camila y desmantelar la red criminal que operaría entre Colombia y México.

Las investigaciones continúan mientras sus seres queridos aguardan con esperanza alguna pista sobre su ubicación.

Descubren a hombre que ganaba dinero obligando a su esposa a ofrecer servicios sexuales en Suecia
RELACIONADO

Descubren a hombre que ganaba dinero obligando a su esposa a ofrecer servicios sexuales en Suecia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nasa

¿Dónde ver el histórico regreso tripulado a la órbita lunar en el lanzamiento de Artemis II?

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello fue captado en lujosa camioneta pese a discurso del chavismo

Panamá

Interpol Panamá detiene a Joël Soudron, uno de los narcotraficantes franceses más buscados

Otras Noticias

Caquetá

Así fue el rescate de los cinco hermanos perdidos en la selva del Caquetá

El general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército, reveló detalles del rescate en A lo que vinimos.

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 31 de marzo

Super Astro Sol hoy martes 31 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Haití

La camiseta de Haití para el Mundial tiene sello colombiano: así luce

La casa de los famosos

“Es manipulador”: Yuli Ruiz se despachó contra Alejandro Estrada tras ver la opinión del público

Cali

Sin cirugía y con riesgo de muerte súbita: la espera de un paciente de 74 años en Cali