Así desapareció hace un año María Camila Díaz por falsa oferta de trabajo en México: cronología del caso

La captura de un hombre en Antioquia ha devuelto la esperanza de encontrar a María Camila Díaz Grajales, la joven colombiana desaparecida en México desde febrero de 2024.

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El detenido habría sido quien le ofreció falsas promesas laborales que la llevaron a viajar a Ciudad de México, donde perdió contacto con su familia hace 13 meses.

María Camila, estudiante de mercadeo en Medellín, emprendió su viaje el 7 de diciembre de 2023 con la ilusión de trabajar en un reconocido restaurante de la capital mexicana.

Durante dos meses mantuvo comunicación constante con sus familiares en Antioquia, pero en febrero de 2024 el contacto cesó abruptamente, sumiendo a su familia en la incertidumbre.

María Camila Díaz sería víctima de una red de explotación sexual

Las autoridades sospechan que la joven habría caído en manos de una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas; así lo explicó Andrés Felipe Montes, abogado de la familia.

Para nosotros Camila está en esa red, está siendo explotada sexualmente, y es lo que pide la familia, que la dejen ya, que la liberen, que la devuelvan para Colombia.

La captura del presunto responsable representa un avance significativo en la investigación.

Según el abogado, "esta persona puede tener información, puede tener conocimiento de cómo fue que se desapareció Camila, y pues lo que esperamos es que él pueda colaborar con la justicia tanto en Colombia como en México".

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Sospechan que María Camila Díaz sigue siendo explotada sexualmente

El caso de María Camila se suma a las numerosas denuncias de trata de personas que afectan a migrantes latinoamericanos, especialmente mujeres jóvenes atraídas por ofertas laborales fraudulentas en el extranjero.

Las autoridades colombianas y mexicanas mantienen coordinación para esclarecer el paradero de la joven antioqueña.

La familia espera que el detenido proporcione información crucial que permita localizar a María Camila y desmantelar la red criminal que operaría entre Colombia y México.

Las investigaciones continúan mientras sus seres queridos aguardan con esperanza alguna pista sobre su ubicación.