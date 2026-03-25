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Cantante fue asesinado: recibió varios impactos de bala

El artista se estaba dirigiendo hacia un evento musical que tenía programado. ¿Qué han revelado las autoridades?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:41 a. m.
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En Ecuador se presentó un trágico hecho el pasado viernes 20 de marzo de 2026.

El cantante Marco Benítez, un mariachi que se dedicó al canto desde su juventud y estaba empezando a ganar reconocimiento en Guayaquil, fue víctima de un ataque sicarial.

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Este artista tenía programada una presentación musical y abordó un taxi para poder llegar a tiempo. Sin embargo, durante el recorrido apareció un grupo delincuencial que disparó en repetidas ocasiones contra el vehículo y le causó heridas letales.

Esto se sabe tras el crimen de Marco Benítez, el cantante de Ecuador

De acuerdo con lo que han informado las autoridades ecuatorianas, el cantante Marco Benítez abordó el taxi sobre las 8:40 de la noche.

No obstante, cuando el vehículo llegó al sector de Las Malvinas, en Guayaquil, alrededor de siete sujetos armados lo rodearon con la intención de cometer un hurto.

En medio de esa coyuntura, el conductor habría intentado huir y los hombres, que se encontraban encapuchados, comenzaron a balearlo.

Por lo tanto, desafortunadamente, en cuestión de segundos fallecieron Marco Benítez, el cantante, y Byron Alberto Rodríguez, el encargado de conducir el taxi.

Tras lo ocurrido, las autoridades inspeccionaron el lugar de los hechos y se encuentran recopilando las pruebas pertinentes para poder capturar a los responsables.

Así ha sido despedido Marco Benítez, el cantante de Ecuador

Después de que se confirmó el asesinato del cantante Marco Benítez, 'Leo Evolution', otro artista de Ecuador, envió un mensaje de condolencias.

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"Qué triste recibir la partida de mi amigo en la música, el cantante Marcos Benítez Acosta", comenzó escribiendo.

"Mis más sinceras condolencias para sus seres queridos y amigos. Mucha fuerza en este momento tan difícil. Sé que no es fácil afrontar una pérdida así, pero, de corazón, les envío todo mi apoyo y cariño. Que Dios les dé consuelo, paz y fortaleza", complementó.

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