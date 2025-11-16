CANAL RCN
Elecciones en Chile: el país elegirá el sucesor de Boric en medio de una crisis de seguridad que algunos atribuyen a la migración irregular

Los favoritos para una eventual segunda vuelta son la exministra de Trabajo, Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast.

noviembre 16 de 2025
03:49 p. m.
Los chilenos acudirán a las urnas este domingo, 16 de noviembre, para elegir un nuevo presidente, entre ocho candidatos, que esperan suceder al actual mandatario de izquierda, Gabriel Boric.

El ganador tendrá que enfrentar retos en materia de seguridad y migración irregular, que preocupan al electorado. Los favoritos para una eventual segunda vuelta son la exministra de Trabajo de Boric, Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast.

¿Qué prometió Kast en campaña?

Es el tercer intento de Kast, de 59 años, por llegar a la presidencia. En campaña, prometió adoptar medidas en contra de los migrantes irregulares que, de acuerdo con cifras oficiales, son 337.000, en su mayoría venezolanos.

Entre los controles a implementar prometió deportaciones masivas y la creación de una especie de muro o “escudo fronterizo” con zanjas y vallas metálicas en la frontera.

Al votar, a las afueras de Santiago, el candidato de ultraderecha insistió en que el país necesita "unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos afligen, que son problemas en el área de la seguridad (…) La mayoría de las personas le van a decir (a quien pregunte) que tienen miedo".

Jara insistió en que no tiene “ningún complejo en materia de seguridad”

Jeannette Jara, la otra favorita en unas elecciones en las que el voto es obligatorio o, de lo contrario, los ciudadanos podrían enfrentarse a multas que alcanzan los 100 dólares, tuvo que dejar de insistir en sus programas sociales y abordar el tema de la inseguridad en Chile, a pesar de que es uno de los países con mejores indicadores en la región.

Dijo que no tiene "ningún complejo en materia de seguridad" y enfrentará los homicidios, que aumentaron un 140% en los últimos diez años, y los secuestros que revelan un incremento del 76%.

Sin embargo, el analista de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, dijo a la AFP que "todos los estudios indican que (Jara) pierde con cualquiera de los candidatos de oposición".

El ‘Milei chileno’ es el tercer opcionado para ganar las elecciones:

El tercer candidato con más fuerza, según sondeos, es Johannes Kaiser, conocido como el ‘Milei chileno’.

Del partido Nacional Libertario, dijo, desde Santiago este domingo, que "está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre".

Al igual que buena parte de la población, señala al Tren de Aragua como responsable del incremento en materia de inseguridad en el país, al igual que al presidente Boric, que no logró transformar la constitución con la que el país se rige desde la dictadura de Pinochet.

