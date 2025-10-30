CANAL RCN
Colombia

Sicario que se escondía en Colombia por un asesinato en Chile, cayó y será extraditado

El criminal colombiano era de ‘Los Espartanos’ y lideraba redes de homicidio, extorsión y narcotráfico a Centroamérica

Sicario y extorsionista que se escondía en Chile se devolvió a Colombia por un asesinato, cayó y será extraditado
Foto: Policía de Valle del Cauca

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
05:32 p. m.
En las últimas horas se confirmó la captura de Luis Fernando Vallecilla, conocido en Valle del Cauca como alias Nando, señalado como coordinador multicrimen con operaciones dentro y fuera de Colombia.

Según las autoridades, alias Nando era un hombre clave dentro de la estructura multicrimen que opera en Buenaventura y en otras zonas del Pacífico.

Este hombre habría huido a Chile donde también instaló su operar criminal y de donde escapó nuevamente a Colombia porque era buscado por las autoridades de ese país tras ser señalado como responsable de un homicidio.

¿Quién es alias Nando, el criminal solicitado en Chile?

La investigación señala que lleva más de siete años como uno de los principales enlaces entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y los homicidios selectivos.

En sus primeros años, se habría dedicado al cobro de extorsiones y hurtos en diversas modalidades, pero su ascenso fue rápido y violento.

Para el año 2023, ‘Nando’ fue delegado por alias ‘Mapaya’, otro reconocido cabecilla de Los Espartanos, para expandir las operaciones de la estructura hacia Chile, donde se convirtió en el principal contacto de esta organización criminal que ha tenido protagonismo en actividades de narcotráfico hacia Centroamérica.

La razón por la que buscaban a alias Nando en Chile

En territorio chileno, Vallecilla comandaba a unos 30 hombres armados, encargados de controlar rentas criminales y ejecutar acciones violentas. La Policía le atribuye, entre otros hechos, el homicidio de Cristian García Herazo, ocurrido el 10 de octubre de 2023 en el sector de La Calera, un crimen que motivó la emisión de una circular azul de Interpol con fines de extradición.

Bajo instrucciones de ‘Mapaya’, Nando regresó a Buenaventura con el propósito de reorganizar y expandir el poder de la estructura en la comuna 8, una zona estratégica para el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones.

La confrontación con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Shotas’ habría sido el detonante de una escalada de violencia en los últimos meses, marcada por ajustes de cuentas, desplazamientos y amenazas a comerciantes y transportadores del puerto.

Así fue la captura de alias Nando en Colombia para ser extraditado a Chile

Las unidades de inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional lograron ubicarlo tras semanas de seguimiento técnico y humano.

Su captura, según los mandos policiales, representa un golpe directo a las estructuras multicrimen que operan con conexiones internacionales y confirma la cooperación efectiva entre organismos nacionales e internacionales.

Con esta detención, las autoridades esperan debilitar la línea de mando de la estructura que mantenía nexos con ‘Los Espartanos’ y abrir nuevas líneas de investigación sobre sus operaciones financieras y logísticas.

Alias Nando enfrentará cargos por homicidio, concierto para delinquir, extorsión y narcotráfico, y será extraditado a Chile para responder por el crimen cometido en 2023.

