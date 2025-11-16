Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en diciembre

Con la mitad del conteo realizado, la oficialista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast tomaron ventaja al resto de candidatos y se convierten en contendores de segunda vuelta.

De acuerdo con el Servicio Electoral de Chile, con más del 50% de las mesas escrutadas, Jeannette Jara había obtenido un 26,45% de los votos y José Antonio Kast, el 24,46%.

Ambos se enfrentarán el próximo 14 de diciembre en las urnas para suceder al actual mandatario, Gabriel Boric, que saldrá del cargo sin haber cumplido su promesa central de campaña: modificar la Constitución que rige al país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Nuevas alianzas podrían definir el futuro presidente de Chile:

Electos para segunda vuelta, Jara, del Partido Comunista, y Kast, del Partido Republicano, buscarán el apoyo de los seis candidatos que no pasarán a disputar el balotaje con ellos.

La prensa local sugiere que Kast podría recibir el apoyo del libertario Johannes Kaiser, a quien nombraron en campaña como el ‘Milei chileno’, que obtuvo un 13,94% de los votos, y la de Evelyn Matthei, que lo sigue de cerca con un 12,89% de los votos.

El presidente Gabriel Boric celebró la victoria en las primarias de su exministra de Trabajo, ahora candidata de segunda vuelta: "Felicito a Jeannette Jara y a José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta".

Mientras, Kast dijo, desde su sede de campaña, que su propósito, de ganar las terceras elecciones presidenciales a las que se ha presentado como candidato, será “reconstruir” Chile.

Seguridad fue el tema central en campaña:

Con un aumento del 140% en el número de homicidios registrados en los diez últimos años, y un incremento del 76% en secuestros, el tema central de campaña fue la política de seguridad de cada uno de los candidatos.

Kast, que como buena parte de los chilenos culpa a la migración irregular y la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua, dijo que el país necesita "unidad para enfrentar los problemas que hoy día nos afligen, que son problemas en el área de la seguridad (…) La mayoría de las personas le van a decir (a quien pregunte) que tienen miedo".

De otro lado, Jara tuvo que dejar a un lado sus promesas sobre política social e insistir que no tiene "ningún complejo en materia de seguridad".

Según el analista Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo, "todos los estudios indican que (Jara) pierde con cualquiera de los candidatos de oposición". Pero solo el tiempo lo dirá.