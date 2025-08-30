CANAL RCN
Así era el cocodrilo prehistórico que descubrieron en Argentina: convivió con dinosaurios

¡Gigante prehistórico! Descubrieron en Argentina un cocodrilo que pudo cazar dinosaurios.

Dinosaurio prehistórico en Argentina.
Foto: captura pantalla CNN

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
08:19 a. m.
Un descubrimiento paleontológico de proporciones épicas en la Patagonia Argentina reveló la existencia de un depredador prehistórico que merodeaba la Tierra hace unos 70 millones de años.

Investigadores han desenterrado el esqueleto de una nueva especie de cocodrilo, bautizada como Kostensuchus atrox, un hipercarnívoro que, con un cráneo de 50 centímetros y un cuerpo de más de tres metros, probablemente cazaba dinosaurios.

Científicos en Argentina descubrieron un cocodrilo histórico

El hallazgo, divulgado por científicos del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, es de una importancia crucial para entender la evolución de la vida en la Tierra.

El paleontólogo Diego Pol, quien participó en el descubrimiento, describe a esta criatura con dientes comparables a los del temible T. rex, y una mandíbula tan robusta que "podría partirte en dos con un solo mordisco".


Con un peso de 250 kilos y más de 50 dientes afilados, este depredador se convierte en una pieza clave para reconstruir el ecosistema del Cretácico en lo que hoy es la Patagonia.

Un viaje al pasado de la Patagonia con el descubrimiento de cocodrilo

El esqueleto, excepcionalmente bien conservado, fue encontrado a 30 kilómetros al sur de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

Hace 70 millones de años, esta región era un lugar muy diferente al que conocemos hoy, con un clima cálido y húmedo y una vegetación exuberante.

El hallazgo del Kostensuchus atrox no solo arroja luz sobre un nuevo depredador, sino que también ofrece una valiosa ventana a un mundo prehistórico que poco a poco se revela.

Para los paleontólogos, este hallazgo no es solo un esqueleto, sino una pieza clave que completa un rompecabezas evolutivo.

El Kostensuchus atrox nos obliga a reconsiderar el papel de los cocodrilos en los ecosistemas prehistóricos y nos muestra un depredador que podía enfrentarse a los gigantes del pasado.

Este cocodrilo prehistórico de estas dimensiones es un triunfo para la ciencia y una ventana al formidable mundo que existió antes que nosotros.

