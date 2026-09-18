Condenan en Francia a red que obligaba a mujeres colombianas a prostituirse

Un tribunal de Marsella, en el sur de Francia, condenó este viernes a 13 integrantes de una red acusada de reclutar mujeres en Colombia con falsas ofertas de trabajo y obligarlas posteriormente a ejercer la prostitución.

Los condenados, entre ellos seis ciudadanos colombianos, recibieron penas que van desde dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel, de acuerdo con la decisión judicial.

La organización habría reclutado a las mujeres bajo la promesa de conseguir empleos en sectores como la limpieza y la hostelería. Una vez trasladadas a Europa, eran alojadas en apartamentos y hoteles alquilados en el sur de Francia y España.

Les confiscaban los pasaportes y les imponían deudas

Según los elementos expuestos durante el proceso judicial, las víctimas eran sometidas a diferentes mecanismos de control. Entre ellos estaba la retención de sus pasaportes y el cobro de un supuesto “derecho de entrada” de 1.500 euros, es decir unos 1.719 dólares.

Además, las mujeres debían firmar un denominado “reglamento interior”, que establecía un sistema de castigos y multas.

De acuerdo con los testimonios presentados ante la justicia, también debían asumir el costo de diferentes productos y servicios, incluidos alimentos y preservativos. La Fiscalía señaló además que la red las habría incentivado a consumir una sustancia conocida como “cocaína rosa”.

Líder de la red recibió la pena más alta

La condena más elevada, de 10 años de prisión, fue impuesta a Alejandro Lara Quesada, de 38 años, señalado como líder de la organización.

Lara Quesada había sido expulsado en 2007 de la Legión Extranjera francesa. Durante el juicio negó que las mujeres fueran sometidas a las condiciones descritas por la Fiscalía y aseguró que eran tratadas como princesas.

“Quieren hacernos creer en el Paradise Club, donde las chicas supuestamente tendrían libertad de elección, pero la realidad es que solo recuperan migajas y son tratadas como mercancía”, afirmó la fiscal durante el proceso.

RELACIONADO Seis extranjeros pretendían ingresar a Antioquia con fines de explotación sexual

Víctimas denunciaron vigilancia y violencia

Los testimonios de las mujeres fueron una parte central del proceso judicial. Algunas aseguraron que varios hombres permanecían vigilándolas tanto dentro de los apartamentos como cuando salían a la calle.

Además, algunas víctimas denunciaron haber sufrido actos de violencia y una de ellas relató una presunta violación cometida por integrantes de la red.

La investigación permitió establecer la participación de personas de diferentes nacionalidades y una operación que se extendía entre Francia y España, con la captación inicial de mujeres en Colombia.