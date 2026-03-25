Fiscalía de EE. UU. solicita una orden de protección sobre las pruebas en el caso contra Maduro y Cilia Flores

A menos de 48 horas de que el antiguo líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, comparezca de nuevo ante un tribunal en Nueva York, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York solicitó, de manera formal, una orden de protección sobre las pruebas del caso en su contra y en contra de su esposa, Cilia Adela Flores.

De acuerdo con la entidad, los testigos, al igual que la integridad de la investigación en curso, se enfrentan a riesgos “unánimemente convincentes”, que requieren la aplicación de la medida.

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De nuevo ante un tribunal ¿Cuál es la cita de Maduro en la corte?

El expresidente venezolano —que estuvo en el poder desde marzo del 2013 y hasta su captura a manos de efectivos de los Estados Unidos el pasado 3 de enero— asistirá a su segunda audiencia el jueves 26 de marzo.

Sus abogados intentarán desestimar el caso en su contra, argumentando que se han violado sus derechos constitucionales; específicamente el derecho a la defensa, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitiera una disposición que impide al Estado venezolano costear los abogados de Maduro y Flores en los Estados Unidos.

En palabras de su abogado Barry Pollack: "Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección".

A lo que la Fiscalía respondió, insinuando que, "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica".

¿De qué se acusa a Maduro?

En los Estados Unidos, Maduro, de 63 años, es acusado de relacionarse con grupos terroristas de Colombia y de estar a la cabeza del Cártel de los Soles, organización que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, habría enviado toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Además, se enfrenta a acusaciones por los delitos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.