CANAL RCN
Internacional

Fiscalía de EE. UU. solicita una orden de protección sobre las pruebas en el caso contra Maduro y Cilia Flores

La entidad argumentó que los testigos, al igual que la integridad de las investigaciones, enfrentan riesgos “unánimemente convincentes”.

Nicolás Maduro sketch primera audiencia en Nueva York
FOTO: Captura de pantalla - Noticias RCN

Noticias RCN

AFP

marzo 25 de 2026
11:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A menos de 48 horas de que el antiguo líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, comparezca de nuevo ante un tribunal en Nueva York, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York solicitó, de manera formal, una orden de protección sobre las pruebas del caso en su contra y en contra de su esposa, Cilia Adela Flores.

De acuerdo con la entidad, los testigos, al igual que la integridad de la investigación en curso, se enfrentan a riesgos “unánimemente convincentes”, que requieren la aplicación de la medida.

Estados Unidos autoriza transacciones en Venezuela para reabrir la embajada
RELACIONADO

Estados Unidos autoriza transacciones en Venezuela para reabrir la embajada

De nuevo ante un tribunal ¿Cuál es la cita de Maduro en la corte?

El expresidente venezolano —que estuvo en el poder desde marzo del 2013 y hasta su captura a manos de efectivos de los Estados Unidos el pasado 3 de enero— asistirá a su segunda audiencia el jueves 26 de marzo.

Sus abogados intentarán desestimar el caso en su contra, argumentando que se han violado sus derechos constitucionales; específicamente el derecho a la defensa, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitiera una disposición que impide al Estado venezolano costear los abogados de Maduro y Flores en los Estados Unidos.

En palabras de su abogado Barry Pollack: "Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección".

A lo que la Fiscalía respondió, insinuando que, "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica".

Hijo de Nicolás Maduro y el mensaje previo a nueva audiencia: "Verán un presidente atlético"
RELACIONADO

Hijo de Nicolás Maduro y el mensaje previo a nueva audiencia: "Verán un presidente atlético"

¿De qué se acusa a Maduro?

En los Estados Unidos, Maduro, de 63 años, es acusado de relacionarse con grupos terroristas de Colombia y de estar a la cabeza del Cártel de los Soles, organización que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, habría enviado toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Además, se enfrenta a acusaciones por los delitos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irán

Irán niega estar en conversaciones con Estados Unidos para avanzar en el nuevo plan de paz de Trump

Visa

Estados Unidos pone dura medida en las visas contra viajeros colombianos: esta es la razón

Artistas

Cantante fue asesinado: recibió varios impactos de bala

Otras Noticias

Fuerza Aérea Colombiana

“Deterioro operativo”: exviceministro de Defensa sobre accidente de avión en Putumayo

Noticias RCN conversó con el exviceministro de Defensa, Gustavo Niño Furnieles, sobre el reciente accidente en Puerto Leguízamo.

Fiscalía General de la Nación

Nicolás Rodríguez, denunciado por presunto abuso: revelan chats clave del caso

En las últimas horas revelaron los que serían los chats de Nicolás Rodríguez con la mujer que lo denunció.

Turismo

Reconocida aerolínea de bajo costo en el país lanzó nuevas rutas internacionales que beneficia a miles de viajeros

Yeferson Cossio

"En shock": Yeferson Cossio dio detalles de un accidente que pudo haberle costado la vida

Semana Santa

Recomendaciones para comprar pescado en Bogotá durante Semana Santa 2026