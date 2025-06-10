CANAL RCN
Internacional Video

Ecuador decretó estado de excepción por paro indígena ante el aumento del diésel

La radicalización de las protestas indígenas por el retiro del subsidio al diésel llevó al presidente Daniel Noboa a tomar la decisión.

AFP

octubre 06 de 2025
07:12 a. m.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en diez de sus 24 provincias y argumentó una grave conmoción interna tras completarse dos semanas del paro indígena en rechazo por el retiro del subsidio al diésel.

En gran parte del país se han presentado manifestaciones y choques con la fuerza pública, que han afectado el libre tránsito y el funcionamiento de algunos sectores económicos.

Las protestas de indígenas contra su gobierno dejan un manifestante muerto, informó en las últimas horas la Presidencia.

Protestas indígenas en Ecuador dejan un muerto

Con el bloqueo de vías en varias provincias, la mayor organización de pueblos originarios (Conaie) protesta desde el 22 de setiembre por la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio aumentó de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las protestas dejan un manifestante fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

Noboa declaró la emergencia en siete provincias andinas, incluida Pichincha (cuya capital es Quito), y tres amazónicas por grave conmoción interna, señaló la Presidencia por X.

La grave situación en Ecuador por protestas indígenas

En su decreto expedido el sábado por 60 días, Noboa señaló que hay paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público y que se ha registrado una "radicalización" en las protestas.

El principal foco de choques entre manifestantes y la fuerza pública está en Imbabura (norte), una provincia andina dedicada a la ganadería y la floricultura donde se concentra un 10% de la población indígena. El sector de flores estima las pérdidas en un millón de dólares al día.

El alza del precio del diésel en 56% representa un golpe para la economía de los campesinos, según la Conaie, que también reclama la baja del IVA del 15% al 12% y asignación de mayores presupuestos para la educación y salud públicas.

La organización indicó el domingo en un comunicado que, tras dos semanas del paro nacional, el gobierno responde con represión a las demandas del pueblo y que el decreto militariza los territorios indígenas.

