Ataque armado contra soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en inmediaciones a la Casa Blanca, según reportes de la prensa local. Al menos dos uniformados resultaron heridos, aunque su estado de salud aún no ha sido confirmado.

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump fue notificado de inmediato sobre lo ocurrido, mientras las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona para esclarecer las circunstancias del ataque.

"Por favor, únanse a mí en oración por los dos miembros de la Guardia Nacional que acaban de ser baleados hace unos momentos en Washington D.C.", indicó a través de su cuenta de X Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Según información preliminar, el Departamento de Policía de Washington confirmó que hay un sospechoso en custodia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en un comunicado que el presidente Donald Trump fue puesto al tanto del tiroteo.

Presidente Trump se pronuncia tras el ataque a dos soldados

En la tarde de este miércoles, el presidente Donald Trump permanece en Florida, donde pasará el Día de Acción de Gracias en su club Mar-a-Lago.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario se refirió al ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional. “El individuo que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales distintos, también resultó herido y, pese a ello, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, estoy con ustedes”, expresó Trump.

Mientras avanzan las investigaciones del caso, las salidas al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington se encuentran bloqueadas por motivos de seguridad.

Noticia en desarrollo...