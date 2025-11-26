CANAL RCN
Internacional

Ataque armado contra soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Al menos dos uniformados resultaron heridos tras el ataque en Washington D.C.

Foto: Suministrada

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Soldados de la Guardia Nacional fueron atacados con disparos en inmediaciones a la Casa Blanca, según reportes de la prensa local. Al menos dos uniformados resultaron heridos, aunque su estado de salud aún no ha sido confirmado.

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump fue notificado de inmediato sobre lo ocurrido, mientras las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona para esclarecer las circunstancias del ataque.

Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020
RELACIONADO

Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020

"Por favor, únanse a mí en oración por los dos miembros de la Guardia Nacional que acaban de ser baleados hace unos momentos en Washington D.C.", indicó a través de su cuenta de X Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Según información preliminar, el Departamento de Policía de Washington confirmó que hay un sospechoso en custodia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en un comunicado que el presidente Donald Trump fue puesto al tanto del tiroteo.

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999
RELACIONADO

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999

Presidente Trump se pronuncia tras el ataque a dos soldados

En la tarde de este miércoles, el presidente Donald Trump permanece en Florida, donde pasará el Día de Acción de Gracias en su club Mar-a-Lago.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario se refirió al ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional. “El individuo que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales distintos, también resultó herido y, pese a ello, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, estoy con ustedes”, expresó Trump.

Mientras avanzan las investigaciones del caso, las salidas al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington se encuentran bloqueadas por motivos de seguridad.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Familia de Bruce Willis podría donar su cerebro a la ciencia para estudiar la demencia frontotemporal

Donald Trump

Georgia retira todos los cargos contra Donald Trump por elecciones de 2020

Europa

Parlamento Europeo dio el primer paso para regular el uso de redes sociales en los menores

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón dedicó sentidas palabras tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

La presentadora Claudia Bahamón celebró el triunfo de Violeta Bergonzi y destacó lo especial que es el programa para ella.

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega estalló tras la penosa derrota de Santa Fe ante Tolima en El Campín: "un desastre"

Hugo Rodallega salió a dar la cara por la penosa actuación de Independiente Santa Fe ante Tolima en El Campín. ¿Qué dijo el goleador?

Policía Nacional

Golpe al Clan del Golfo: cayó alias Dago, coordinador del reclutamiento de jóvenes en Bolívar

Dian

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad