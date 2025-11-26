CANAL RCN
Internacional

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer de origen brasilero fue arrestada hace años por sospecha de agresión.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
12:14 p. m.
En un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizado en la ciudad de Revere, Massachusetts, fue capturada Bruna Caroline Ferreira, la migrante con la que un hermano de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo un hijo hace unos años.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, Ferreira es “una extranjera ilegal con antecedentes penales procedente de Brasil”, cuya visa de turista, con la que ingresó a los Estados Unidos siendo menor de edad, expiró en 1999.

¿Qué pasará con Ferreira?

De momento, la mujer se encuentra recluida en el Centro de Procesamiento de ICE en la zona sur de Louisiana, esperando a ser deportada.

Y es que, si bien se mantuvo en los Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), con el que personas que ingresaron al país siendo menores de edad obtienen un permiso de residencia, perdió sus beneficios al cometer un delito en años pasados.

Según dijo una fuente del Departamento de Seguridad Nacional a la cadena NBC, Ferreira fue arrestada por sospecha de agresión y se desconoce cómo logró “zafarse” del problema.

¿Qué tan cercanas son Ferreira y la portavoz Leavitt?

Desde que la noticia fue dada a conocer por la estación pública de radio WBUR, de la Universidad de Boston, la portavoz de la Casa Blanca ha evitado realizar declaraciones al respecto.

Amigos y familiares de Ferreira insisten en que ha hecho “todo lo que estaba en sus manos para construir una vida estable y honesta”, en los Estados Unidos.

Sin embargo, se sabe que no tiene una relación con su hijo y dejaron de verse hace años. Desde entonces, el joven ha vivido a tiempo completo con la familia de su padre, que resulta ser la misma que la de la secretaria de prensa.

