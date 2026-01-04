CANAL RCN
Ataque de Estados Unidos en Venezuela habría dejado unos 40 muertos, según New York Times

De acuerdo con el diario estadounidense, la información fue proporcionada por fuentes oficiales venezolanas en condición de anonimato.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
12:55 p. m.
La incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro ha dejado más preguntas que certezas. Los detalles de la operación, más allá de lo táctico, aún son desconocidos y solo se sabe que Trump administrará el país mientras hay un proceso de transición.

A pesar de que el mandatario estadounidense aseguró que la operación fue “limpia” y que no se reportaron víctimas mortales tras los bombardeos, una fuente oficial venezolana confirmó al diario New York Times todo lo contrario.

Según el medio estadounidense, la fuente anónima señaló que fueron 40 los muertos, entre civiles y militares, los que dejaron los bombardeos sobre Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda.

Además de las vidas, la operación habría dejado millonarias pérdidas y destrucción en zonas residenciales y complejos militares del país.

Diosdado Cabello, uno de los hombres más fuertes del régimen, emitió un mensaje en el que afirmó que “secuestraron al presidente Nicolás Maduro” y que Estados Unidos está listo para atacar de nuevo. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, confirmó que durante la extracción de Maduro fue asesinado gran parte de su esquema de seguridad.

Así fue la operación de Estados Unidos en Venezuela

Sobre las 3 de la mañana del sábado 3 de enero, Venezuela fue blanco de bombardeos estadounidenses en al menos cinco puntos estratégicos. El sobrevuelo de más de 150 aeronaves avisó lo que estaba por venir.

Mientras esto sucedía, helicópteros trasladaron a las tropas hasta el punto en el que se encontraba Nicolás Maduro, según confirmó Estados Unidos. Desde Mar-a-lago, Donald Trump supervisó paso a paso la operación.

El mismo mandatario estadounidense confirmó que no hubo bajas en el bando de las fuerzas especiales.

Entre la oscuridad de Caracas, la operación se desarrolló con total discreción, hasta que finalmente fue confirmada la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos trasladados hasta el buque de guerra USS Iwo Jima.

Sobre las 4:40 de la tarde del mismo sábado, ambos arribaron a Nueva York, en donde responderán ante una Corte del distrito sur por delitos relacionados con el narcotráfico y el porte de armas.

¿Qué viene ahora para Venezuela?

Ahora, las dudas se centran en lo que pasará en Venezuela tras la salida de Maduro.

Trump afirmó que Estados Unidos está listo para efectuar un segundo ataque si Padrino, Diosdado y las demás figuras del régimen se niegan a salir por las buenas.

Entretanto, según dijo, él se encargará de administrar el país mientras se lleva a cabo una transición hacia un gobierno democrático, algo que puede tomar semanas, meses e, incluso, años.

