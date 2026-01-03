El regreso de la Doctrina Monroe, la política estadounidense de la que habló Trump tras captura de Maduro

Los ojos del mundo están puestos sobre la situación en Venezuela y lo que podría pasar en el país tras la incursión estadounidense registrada durante la madrugada de este 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La operación, que consistió en varios golpes contra puntos específicos en Caracas y Miranda, ha sido aplaudida y cuestionada de la misma forma por líderes mundiales y vecinos de la región, que cuestionan violaciones en la soberanía de Venezuela.

Durante una rueda de prensa desde Mar-a-lago, Donald Trump se refirió a lo sucedido, en un discurso en el que se dio el crédito por "liberar a Venezuela", e insistió en que continuará su guerra contra los carteles de droga, la migración ilegal y los terroristas que ponen, según él, en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump volvió a asegurar que el régimen venezolano le "robó por la fuerza" a Estados Unidos el petróleo que este país explotó durante años en suelo de la nación suramericana, lo que calificó como "uno de los mayores episodios de robo de propiedad estadounidense".

Estados Unidos jamás permitirá que poderes extranjeros nos roben, robe a nuestro pueblo y en nuestro propio hemisferio.

Además, el presidente estadounidense señaló nuevamente al régimen de acoger fuerzas de otros países para amenazar los intereses de Estados Unidos y proteger a los carteles de droga.

¿Qué es la Doctrina Monroe?

En esa línea, se refirió a la denominada Doctrina Monroe, la política exterior proclamada hace 200 años por el presidente James Monroe ante el Congreso, cuya base era el lema "América para los americanos".

La Doctrina Monroe, expuesta el 2 de diciembre de 1823, era un mensaje para las potencias europeas que años antes habían perdido el control del continente americano tras las luchas independentistas.

“Los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en adelante sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea”, dijo Monroe en ese entonces.

Sin embargo, aunque la Doctrina Monroe parecía un gesto de solidaridad con los demás países del continente, con los años derivó en políticas expansionistas para proteger los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en todo el hemisferio.

Casos como el de Cuba tras la expulsión de los españoles en la guerra de 1898, o el de Chile con el ascenso de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, se convirtieron en ejemplos de dicha doctrina que sería usada para mantener el poder estadounidense en la región.

De vuelta a la Doctrina Monroe

Hoy, dos siglos después, Trump ha sido enfático en su deseo de traer de vuelta dicha política exterior, incluyéndola en su estrategia de seguridad nacional.

De vuelta a la Doctrina Monroe, algo importante, pero lo hemos excedido por mucho, la Doctrina Monroe no la olvidaremos más

bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, la dominancia en el hemisferio occidental jamás será cuestionado, no pasará.

Tras la captura de Maduro, Trump reiteró que continuará asegurando "el poder estadounidense" en la región, "asegurando las fronteras, frenando a los terroristas y aplastando los carteles".

Esta operación es extremadamente importante, enviará un mensaje a cualquiera que ponga en peligro las vidas estadounidenses.