A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte informó que fueron levantadas las restricciones operacionales en el espacio aéreo del Caribe, algo que “permite la normalización progresiva de las operaciones aéreas desde y hacia esta región del país, garantizando la conectividad y la seguridad de los usuarios del transporte aéreo”.

MinTransporte levanta restricciones en el espacio aéreo del Caribe

Según el documento oficial, la Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la situación que afectaba la operación aérea ya fue superada y que las aeronaves impactadas están retomando sus itinerarios de manera gradual, cumpliendo los protocolos establecidos para la seguridad de los vuelos.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, señaló que el espacio aéreo del Caribe se encuentra completamente habilitado y reiteró que la prioridad del Gobierno ha sido proteger la seguridad aérea, especialmente en una temporada de alta demanda de viajes.

De acuerdo con la funcionaria, el restablecimiento de la operación permitirá que los pasajeros se movilicen nuevamente con normalidad hacia y desde los principales destinos de la región.

“Al respecto, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró: “Tal y como lo anunciamos, hoy podemos confirmar que el espacio aéreo del Caribe ya se encuentra completamente habilitado. Nuestra prioridad ha sido siempre proteger la seguridad aérea y garantizar que los pasajeros puedan movilizarse con normalidad, especialmente en una temporada de alta demanda de viajes”.

Desde el sector transporte, las autoridades hicieron un llamado a los viajeros para que mantengan comunicación directa con sus aerolíneas y verifiquen el estado actualizado de sus vuelos, mientras continúa el monitoreo permanente de la operación aérea.

El Ministerio aseguró que se mantiene un trabajo articulado con la Aeronáutica Civil y las aerolíneas con el fin de garantizar una operación segura, eficiente y confiable.