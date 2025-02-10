Ataque terrorista contra sinagoga en Mánchester se registró durante la celebración más sagrada para el judaísmo

Un trágico ataque sacudió a la ciudad de Mánchester este jueves, 2 de octubre, cuando un hombre embistió con un vehículo y apuñaló a varias personas frente a una sinagoga en pleno Yom Kipur, la festividad más sagrada del calendario judío. El incidente dejó dos muertos y tres heridos graves. Además, el agresor fue abatido por las fuerzas del orden en el lugar de los hechos, de acuerdo con las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 09:30 a.m., hora local, frente a la sinagoga de Heaton Park, ubicada en el barrio de Crumpsall, al norte de la ciudad. Testigos relataron que vieron a un hombre atropellar a varias personas con su coche antes de descender del vehículo y comenzar a atacarlas con un cuchillo. Según algunos testimonios, entre los heridos se encontraba un agente de seguridad del templo religioso, que fue apuñalado mientras intentaba detener al agresor.

La policía de Mánchester calificó el suceso como un “ataque terrorista” y explicó que no pudo confirmar de inmediato la muerte del atacante, ya que existía la sospecha de que portaba objetos peligrosos, lo que llevó a solicitar la intervención de un equipo de desactivación de explosivos.

Comunidad judía se reunió para lamentar lo sucedido y continuar con los rezos:

Para el momento en el que ocurrió el ataque, la sinagoga estaba llena de fieles que participaban en los rezos de Yom Kipur. Las “numerosas personas” que se encontraban presentes fueron inicialmente confinadas dentro del edificio como medida de seguridad, antes de ser evacuadas de forma controlada.

Y, horas más tarde, en las inmediaciones, miembros de la comunidad judía se congregaron visiblemente conmocionados, algunos en oración.

Una de las habitantes del sector, Chava Lewin, relató a la agencia PA: “Vi al hombre empezar a agredir con un cuchillo a varias personas. Luego atacó al guardia de seguridad e intentó entrar a la sinagoga. Alguien logró bloquear la puerta. Fue aterrador”.

Ataques antisemitas no cesan en el Reino Unido:

Las autoridades del Reino Unido no tardaron en reaccionar. El primer ministro Keir Starmer, acortó su participación en una cumbre europea en Copenhague para regresar de inmediato al país y liderar una reunión de emergencia. “Estoy horrorizado por este ataque”, declaró, al tiempo que anunció el despliegue de fuerzas policiales adicionales para proteger sinagogas en todo el Reino Unido.

Y el rey Carlos III expresó estar “profundamente conmocionado y apenado”, mientras que la embajada de Israel en Reino Unido condenó el hecho como “un acto de odio, profundamente perturbador”. La organización judía Community Security Trust (CST) también repudió el ataque, describiéndolo como “espantoso”.

Este atentado ocurre en un contexto marcado por un repunte de incidentes antisemitas en el país. Según datos de la CST, entre enero y junio de este año se registraron 1.521 incidentes de este tipo, lo que representa una ligera baja respecto al récord de 2.019 del primer semestre de 2024, pero, aun así, constituye el segundo número más alto desde que comenzaron los registros en 1984.