Adolescente generó pánico en el Reino Unido al irrumpir en su salón con un machete y amenazar a sus compañeros

Estudiantes que quedaron en medio del ataque buscaron refugio en pasillos y salas adyacentes.

Foto: captura de pantalla
Foto: captura de pantalla

septiembre 24 de 2025
06:18 p. m.
Las aulas dejaron de ser un espacio seguro para los estudiantes del Royal Leamington Spa College, en el condado de Warwickshire, o al menos es la impresión con la que algunos padres y alumnos se habrían quedado luego de que un joven de 17 años atacara a sus compañeros con un machete tras un “desacuerdo puntual”.

El incidente en el que, por suerte, no se registraron víctimas fatales ni heridos ocurrió sobre el medio día del martes, 23 de septiembre, cuando el joven discutía con sus compañeros y, en un impulso de ira, sacó el arma cortopunzante de sus pantalones y empezó a agitarla, para golpear a otros estudiantes que se encontraban en la sala común.

El pánico se apoderó de los presentes, que empezaron a correr y buscar refugio en los pasillos y salones adyacentes, mientras que algunos de sus compañeros trataban de hacer entrar en razón al agresor.

El incidente quedó registrado en video:

Antes de que el joven, del que no se conocen mayores detalles, empuñara el machete, sus compañeros se encontraban grabando la discusión en la que estaba enfrascado con otros estudiantes.

E, incluso, en medio del terror, mantuvieron la cámara apuntando a la mesa en la que dio el primer golpe con el arma, antes de empezar a corretear a los presentes.

Clases tuvieron que suspenderse durante algunas horas el martes:

La situación no tardó en llegar a oídos de las autoridades estudiantiles, que se pusieron en contacto con la Policía de Warwickshire.

Minutos después, uniformados se presentaron en las instalaciones y capturaron al agresor y a otros dos estudiantes, por generar desordenes violentos al interior de la institución.

Según dijo el inspector de policía Simon Ryan al medio británico The Sun, “Este fue claramente un incidente aterrador para todos los involucrados, y, por tanto, se tomaron medidas rápidas para detener a un sospechoso”.

Las clases fueron suspendidas durante algunas horas y, tras la visita de las autoridades, pudieron retomarse en la tarde, aunque con un nuevo dispositivo de seguridad.

