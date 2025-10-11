CANAL RCN
Atropellamiento masivo en Florida habría ocurrido en medio de carreras callejeras

Al menos 11 personas resultaron heridas tras el choque de un vehículo particular contra un establecimiento tipo bar. Otras cuatro perdieron la vida.

Foto: redes sociales
Foto: redes sociales

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
09:00 a. m.
Un hecho similar al registrado en el sur de Bogotá, donde un taxista atropelló a 11 personas y destruyó una barbería, generó pánico en Tampa, estado de Florida, también la madrugada del domingo, 9 de noviembre.

Mientras el hecho ocurrido en la localidad de San Cristóbal deja a 11 personas heridas, entre ellas varios menores de edad, el de Tampa, ha generado la muerte de cuatro personas y deja a otras 11 heridas.

De acuerdo con el departamento de Policía de la ciudad, ocurrió sobre las 12:45, en el barrio de Ybor City, en donde Silas Simpson, de 22 años, chocó con un establecimiento, en medio de una carrera callejera. O al menos es la versión que, de momento, manejan las autoridades.

Autoridades catalogaron lo ocurrido como una “tragedia sin sentido”:

A través de un comunicado de prensa en el que expresó sus condolencias, el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw dijo que "lo ocurrido fue una tragedia sin sentido. Nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y con todos los afectados".

Simpson fue capturado en el lugar del accidente, en el que tres personas perdieron la vida y una más resultó gravemente herida, por lo que falleció de camino al hospital.

"La conducción temeraria puso vidas inocentes en peligro. El Departamento de Policía de Tampa y la Patrulla de Carreteras de Florida están comprometidos a buscar justicia para las víctimas y sus familias", insistió el jefe Bercaw.

La Policía había estado siguiéndole la pista vía aérea:

Tras la tragedia, el departamento de Policía de Tampa informó que su servicio aéreo había estado monitoreando a Simpson por la manera imprudente en la que estuvo conduciendo el sábado en la noche.

Además, advirtieron que no era la primera vez que seguían de cerca los movimientos del joven, acostumbrado a realizar carreras callejeras en horario nocturno.

