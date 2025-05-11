Tragedia en Francia: sujeto arrolló a varias personas y dejó al menos cinco heridos

Un hombre de 35 años fue arrestado este miércoles tras atropellar de forma deliberada a varios peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, situada en la costa atlántica del país.

El incidente, que dejó cinco personas heridas, dos de ellas en estado grave, ha generado conmoción en Francia, justo días antes de conmemorarse el décimo aniversario de los atentados yihadistas de París y Saint-Denis.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, informó que la justicia abrió una investigación por “intento de asesinato”, aunque por ahora no se ha determinado el motivo del ataque.

Durante su detención, el sospechoso habría gritado “¡Alá es grande!” en árabe, según confirmó el fiscal a la agencia AFP. Sin embargo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió “prudencia” antes de atribuirle un trasfondo religioso, aclarando que el detenido profirió “otros gritos” además de esa expresión.

El ataque se extendió durante unos 35 minutos, periodo en el que el agresor arrolló deliberadamente a cinco personas. “Varias otras resultaron psicológicamente muy afectadas al presenciar la escena”, señaló Nuñez, quien se desplazó al lugar de los hechos.

Las autoridades indicaron que el sospechoso no estaba fichado por radicalización ni era conocido por los servicios de inteligencia.

Sí contaba con antecedentes por delitos comunes y un historial de consumo frecuente de drogas y alcohol, según detalló el alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, al diario Le Parisien.

Lo que se sabe sobre las cinco personas embestidas por un sujeto en Francia

Entre los heridos graves se encuentra una asistente parlamentaria del partido ultraderechista Agrupación Nacional, liderado por Marine Le Pen. Su vicepresidente, Sébastien Chenu, denunció el hecho como una posible “amenaza islamista”.

Francia sigue en alerta frente a los casos de terrorismo tras una década marcada por múltiples atentados. El más mortífero ocurrió en 2015, cuando ataques coordinados en París y Saint-Denis dejaron 130 víctimas mortales.

Un año después, en Niza, un hombre embistió con un camión a una multitud durante la fiesta nacional, causando la muerte de 86 personas.

De momento, las autoridades francesas mantienen la investigación abierta y no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del atacante.