Autoridades de Guatemala investigan el robo de armas en base militar

Según informó el Ministerio Público, personas aún no identificadas sustrajeron 55 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14.000 municiones, además de otros materiales de guerra.

octubre 27 de 2025
12:37 p. m.
Las autoridades guatemaltecas investigan el robo de un importante arsenal militar ocurrido en el Comando Aéreo del Norte, en el departamento de Petén, una zona fronteriza con México.

Roban medio centenar de fusiles en base militar de Guatemala

El hecho se da en un contexto de creciente tensión por la reciente fuga de 20 pandilleros de la prisión de Fraijanes II, cercana a la capital.

Según informó el Ministerio Público, personas aún no identificadas sustrajeron 55 fusiles, tres lanzagranadas y más de 14.000 municiones, además de otros materiales de guerra, presuntamente con el propósito de venderlos de manera ilegal.

El robo fue denunciado por las Fuerzas Armadas el sábado, aunque sin detallar inicialmente el tipo de armamento perdido.

En el marco de las investigaciones, la fiscalía realizó varios allanamientos y detuvo a cuatro personas, sin precisar si se trata de militares o civiles. No obstante, medios locales reportaron que los arrestados serían miembros del Ejército.

El Ministerio de la Defensa aseguró este lunes que mantiene coordinación con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este incidente ocurre mientras Guatemala enfrenta una grave crisis de seguridad, originada por la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 el pasado 12 de octubre.

El presidente Bernardo Arévalo respondió destituyendo a los altos mandos de su equipo de seguridad, tras fuertes críticas de Estados Unidos, que calificó la evasión como “inaceptable”.

Hasta el momento, solo cuatro de los fugitivos han sido recapturados, mientras que 16 permanecen prófugos. En los últimos días, fueron detenidos 23 policías penitenciarios sospechosos de haber colaborado con la fuga.

El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, asumió el cargo el pasado viernes y solicitó apoyo a Washington para dar con el paradero de los pandilleros restantes, mientras el país intenta contener el impacto de dos graves escándalos que ponen en entredicho la seguridad nacional.

