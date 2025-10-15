Destituyen en Guatemala a la cúpula de seguridad tras fuga masiva de pandilleros

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles la destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de los viceministros Claudia Palencia y José Portillo, luego de la fuga de 20 reclusos pertenecientes a la pandilla Barrio 18, considerada una organización terrorista por Estados Unidos.

Fuga masiva de pandilleros provocó la destitución de la cúpula de seguridad

La evasión, que salió a la luz el domingo mientras el mandatario se encontraba en gira por Europa, desató una fuerte crisis política y de seguridad en el país.

Diversos sectores sociales y empresariales criticaron al gobierno por las fallas en el sistema penitenciario y por el silencio oficial mantenido hasta el miércoles.

“He decidido realizar cambios en el equipo a cargo de las tareas de seguridad”, declaró Arévalo en un mensaje televisado a la nación, calificando la fuga como “una situación inaceptable” que requiere acciones inmediatas.

Como parte de las medidas de respuesta, el presidente anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad con capacidad para 2.000 reclusos, a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército.

El penal, que estaría operativo dentro de un año, busca evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de coordinación del crimen.

“Queremos que las prisiones sean espacios de cumplimiento de penas y no universidades del crimen”, enfatizó el mandatario.

Arévalo aseguró también que ha sostenido reuniones con autoridades internacionales para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, subrayando que “no hay tiempo que perder” ante la creciente amenaza de las pandillas.

Tras la fuga, el gobierno guatemalteco reforzó la vigilancia en las cárceles y fronteras con El Salvador, Honduras y México.

Hasta el momento, solo uno de los prófugos ha sido recapturado, mientras las autoridades ofrecen recompensas por información que conduzca al paradero de los restantes.

Estados Unidos, que el pasado 23 de septiembre declaró organización terrorista a Barrio 18, y anteriormente a la Mara Salvatrucha, calificó el incidente como “inaceptable” y ofreció apoyo técnico.

Arévalo confirmó que el FBI y otras agencias estadounidenses colaborarán con Guatemala para mejorar los sistemas de seguridad y fortalecer la persecución del crimen organizado.

En paralelo, el Congreso de Guatemala comenzó a debatir una ley que clasificaría a las pandillas como grupos terroristas, lo que permitiría endurecer las sanciones y reforzar las herramientas de investigación, incluyendo reformas a la ley de lavado de dinero, la ley de crimen organizado y el código procesal penal.

La fuga ha incrementado la percepción de inseguridad en el país, cuya tasa de homicidios pasó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 en 2025, más del doble del promedio mundial, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

En las calles, la ciudadanía expresó su descontento por la demora en la reacción del gobierno. “El presidente se tardó en echarlo (al ministro); no tenía que esperar a que se registrara la fuga para tomar esa decisión”, dijo a la AFP Francisco Estrada, un comerciante capitalino de 55 años.

Pese a las críticas, Arévalo aseguró que no descansará hasta recapturar a los fugados y restaurar la confianza ciudadana en el sistema de seguridad.

“Estamos enfrentando fallas de carácter histórico, pero no descansaré hasta que la totalidad de los criminales que hoy se encuentran escondidos estén cumpliendo la condena que les corresponde”, concluyó el mandatario.