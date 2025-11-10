CANAL RCN
Internacional

Guatemala recibió un primer vuelo de Estados Unidos con deportados de otro país

Tres hondureños y 56 guatemaltecos llegaron en un vuelo proveniente de Estados Unidos este 10 de octubre.

Foto: AFP

AFP

octubre 11 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Guatemala recibió este 10 de octubre un primer grupo de deportados nacionales y de otros países, provenientes de Estados Unidos, esto en el marco de la promesa hecha en febrero al secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con las autoridades, el Instituto Guatemalteco de Migración atendió a 3 hondureños y 56 guatemaltecos que vivían de forma irregular en Estados Unidos.

Greta Thunberg envío un contundente mensaje tras ser deportada de Israel: “No somos la noticia”
RELACIONADO

Greta Thunberg envío un contundente mensaje tras ser deportada de Israel: “No somos la noticia”

En un comunicado, el Instituto indicó que “en el caso de las personas hondureñas, fueron llevadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros -CAMIEX– para posteriormente ser trasladadas a Honduras”.

El compromiso de Guatemala con las deportaciones de Estados Unidos

Cabe recordar que, en febrero pasado durante una visita del secretario Marco Rubio, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció un acuerdo para incrementar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, "tanto de retornados connacionales, como de extranjeros".

Colombiano deportado por los Estados Unidos fue detenido en Bogotá por secuestro, homicidio y otros delitos
RELACIONADO

Colombiano deportado por los Estados Unidos fue detenido en Bogotá por secuestro, homicidio y otros delitos

El año pasado, bajo la administración del demócrata Joe Biden, Guatemala recibió 508 vuelos desde Estados Unidos en los que fueron deportadas 61.680 personas, entre hombres, mujeres y niños, un récord.

En 2023, Estados Unidos deportó a 55.302 guatemaltecos.

Ola de deportaciones bajo la administración Trump

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca se puso en marcha la brutal política migratoria en contra de los indocumentados en suelo estadounidense.

A la fecha van miles de migrantes que han sido devueltos a sus países de origen en condiciones fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos.

Ahora, la administración de Donald Trump ha empezado a implementar las llamadas expulsiones a “terceros países”, un sello distintivo de su política migratoria que busca enviar a las personas a países en los que no tienen vínculos ni familiares, principalmente a la prisión del Cecot en El Salvador.

Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país
RELACIONADO

Kilmar Ábrego fue otra vez detenido en EE. UU. y será deportado a un inesperado país

En África, Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur han aceptado en los últimos meses a migrantes deportados por Washington. Sin embargo, recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, afirmó que su país había rechazado un acuerdo en ese sentido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Se conocen los resultados del último chequeo médico de Trump ¿Podrá seguir con su agenda?

Premio Nobel

Investigan posible filtración de los Nobel tras aumento de apuestas por María Corina Machado

Estados Unidos

¿Hubo colombianos en una de las embarcaciones que EE. UU. destruyó en el Caribe?

Otras Noticias

Ibagué

Capturan a sujeto que intentaba transportar 11 kilos de marihuana en una maleta de viaje

Los uniformados notaron la actitud sospechosa del sujeto y le realizaron una verificación preventiva. Fue entonces cuando encontraron los 22 paquetes ocultos entre una cobija y una toalla.

Finanzas personales

La fintech colombiana que se habilitó como participante de Bre-B: ¿Cuál es?

Sin duda alguna, la revolución financiera del momento es Bre-B.

Salud mental

"¿Fragilidad o conciencia? Los verdaderos desafíos de la generación de cristal

Selección Colombia

Así formaría Colombia frente a México, en el primer amistoso de cara al Mundial 2026

Artistas

Paola Jara hizo una dolorosa confesión sobre la pérdida de sus embarazos anteriores