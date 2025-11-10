Guatemala recibió un primer vuelo de Estados Unidos con deportados de otro país

Guatemala recibió este 10 de octubre un primer grupo de deportados nacionales y de otros países, provenientes de Estados Unidos, esto en el marco de la promesa hecha en febrero al secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con las autoridades, el Instituto Guatemalteco de Migración atendió a 3 hondureños y 56 guatemaltecos que vivían de forma irregular en Estados Unidos.

En un comunicado, el Instituto indicó que “en el caso de las personas hondureñas, fueron llevadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros -CAMIEX– para posteriormente ser trasladadas a Honduras”.

El compromiso de Guatemala con las deportaciones de Estados Unidos

Cabe recordar que, en febrero pasado durante una visita del secretario Marco Rubio, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció un acuerdo para incrementar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, "tanto de retornados connacionales, como de extranjeros".

El año pasado, bajo la administración del demócrata Joe Biden, Guatemala recibió 508 vuelos desde Estados Unidos en los que fueron deportadas 61.680 personas, entre hombres, mujeres y niños, un récord.

En 2023, Estados Unidos deportó a 55.302 guatemaltecos.

Ola de deportaciones bajo la administración Trump

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca se puso en marcha la brutal política migratoria en contra de los indocumentados en suelo estadounidense.

A la fecha van miles de migrantes que han sido devueltos a sus países de origen en condiciones fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos.

Ahora, la administración de Donald Trump ha empezado a implementar las llamadas expulsiones a “terceros países”, un sello distintivo de su política migratoria que busca enviar a las personas a países en los que no tienen vínculos ni familiares, principalmente a la prisión del Cecot en El Salvador.

En África, Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur han aceptado en los últimos meses a migrantes deportados por Washington. Sin embargo, recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, afirmó que su país había rechazado un acuerdo en ese sentido.