Avalancha en la frontera de Nepal con China deja más de 90 muertos y cientos de desaparecidos

Sobre las 10:30 a. m. (hora local) de este miércoles 26 de agosto, un torrente de barro generó una tragedia en la frontera de Nepal con China, puntualmente en la zona del Tíbet.

Por medio de videos conocidos por redes sociales, se dieron a conocer imágenes de la fuerte inundación que se llevó todo a su paso en cuestión de segundos. Las autoridades movilizaron 14 helicópteros y equipos de rescate.

Videos impresionantes de la tragedia

“Las inundaciones son masivas y susceptibles de haber afectado numerosas zonas habitadas”, informó Abi Narayan Kafle, portavoz de la Policía de Nepal, en diálogo con la agencia AFP.

El primer ministro Balendra Shah convocó a una reunión urgente en aras de atender el desastre: “Ha comenzado el trabajo para tomar las medidas necesarias, en coordinación con los equipos médicos, de búsqueda y de la Cruz Roja”.

La información preliminar apunta que la situación pudo originarse como producto de una avalancha de hielo que cayó en el río Lhende. Sin embargo, esta posibilidad solo está como una hipótesis tentativa, según informó The Kathmandu Post.

Casi 100 fallecidos y cientos de desaparecidos

A través de un comunicado, la Oficina de Turismo de Nepal prendió las alarmas al informar la desaparición de alrededor de 384 turistas, en su mayoría extranjeros (291).

AFP conoció que, de acuerdo con primer reporte de la Policía de Nepal, se estima que 95 personas fallecieron tras la inundación. Un dato no menor es que la inundación afectó a Syabrubesi, desde donde se origina la ruta del senderismo de Langtang.

Suman Chalise, un profesor de 34 años que reside en la localidad de Nuwakot, le contó a AFP cómo fueron los momentos de angustia: “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas (…) Fue absolutamente desgarrador. Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”.