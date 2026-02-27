Trágico accidente aéreo en Bolivia: avión militar se estrelló cerca del aeropuerto de El Alto

Un grave accidente aéreo se registró en la tarde de este 27 de febrero en El Alto, Bolivia. Un avión Hércules C 130 de la Fuerza Aérea Boliviana se precipitó a tierra.

La aeronave impactó varios vehículos que se encontraban en la zona y, preliminarmente, se habla de 15 muertos y 30 heridos.

Las imágenes de los vehículos aplastados son desgarradoras y demuestran la magnitud del accidente.

Avión transportaba billetes del Banco Central

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia el avión transportaba billetes en moneda nacional.

Medios locales informaron que las autoridades tuvieron que usar gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos que se acercaron al lugar del accidente para recoger los billetes que transportaba el avión.

El Banco Central, por su parte, pidió a las personas devolver el dinero ya que no tendrá ningún valor en el curso legal.

Según se sabe, iban ocho personas a bordo de la aeronave.

Autoridades se pronuncian tras accidente aéreo

El Ministerio de Defensa informó que el accidente se registró sobre las 6:15 de la tarde de este viernes cuando la aeronave se disponía a aterrizar en el aeropuerto de El Alto.

El vuelo provenía de Santa Cruz y cayó en inmediaciones del aeropuerto. Por ahora, las autoridades inician las investigaciones para establecer las causas del siniestro.

Por su parte, el Banco Central reiteró que los billetes que transportaba el avión no cuentan con ningún valor legal, pues no se alcanzó a llevar a cabo su monetización.

En esta línea, pidieron a los ciudadanos devolver el dinero tomado del lugar del accidente y reiteraron que no hacerlo constituye un delito.

Finalmente, el Ministerio de Salud indicó que nueve ambulancias están disponibles para atender a las víctimas de este siniestro. En total se habla de al menos 31 heridos que han sido trasladados a diferentes centros de atención médica.