Avioneta se accidentó en aeropuerto de Táchira: llegó a decirse que intentaba realizar una acrobacia

La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil del país vecino baraja distintas hipótesis sobre el siniestro.

Foto: redes sociales
octubre 22 de 2025
03:49 p. m.
La comunidad aeronáutica de San Cristóbal, en el estado venezolano de Táchira, se encuentra de luto luego de que una avioneta tipo PAY1, de matrícula YV1443 se precipitara a atierra durante la fase de despegue en el Aeropuerto de Paramillo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela, “De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo”.

Se trata del piloto, José Bortone, y el copiloto, Juan Maldonado, que menos de 24 horas antes habían prestado sus servicios a José María Nogueroles, presidente del Banco Sofitasa, en la ruta Apure - San Cristóbal.

Accidente quedó registrado en video, pero es motivo de investigación:

En la pista, un grupo de personas que parecía conocer a la tripulación grabó el despegue y, por consecuente, el accidente.

En la grabación se escucha cuando una mujer menciona: “Nos quieren impresionar” y el avión se viene a tierra; por lo que llegó a pensarse que el accidente ocurrió cuando piloto y copiloto trataban de realizar una maniobra.

Sin embargo, esta teoría ha ido perdiendo fuerza a medida que avanzan las investigaciones sobre el caso.

¿Qué se sabe sobre el accidente en Aeropuerto de Paramillo?

El avión no solo fue destruido, también ardió en llamas durante varios minutos e, incluso, los organismos de emergencias seguían en la zona pasado el mediodía, cuando el accidente se registró sobre las 9:52 de la mañana.

El Inac dio a conocer que “se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin dar con las causas que generaron el siniestro”.

Y, de momento, se baraja que Bortone y Maldonado perdieron el control de la aeronave cuando un neumático estalló durante el despegue.

