Se conocen reveladores chats del celular de B-King que tendrían conexión con su muerte en México

Los chats son la única pista de la Fiscalía en México.

Foto: @bkingoficial

septiembre 24 de 2025
07:11 p. m.
La investigación en torno al doble homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, ha dado un giro significativo con la revelación de una conversación de WhatsApp que, según las autoridades, podría establecer un vínculo directo con la peligrosa organización criminal conocida como la Unión Tepito.

Los cuerpos desmembrados de los artistas fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, un día después de haber sido reportados como desaparecidos tras salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México.

La clave de este desarrollo reside en los mensajes hallados en el teléfono celular de uno de los músicos, presumiblemente B-King, donde se coordinaba una reunión con una persona que, de acuerdo con el contenido de los textos, estaba interesada en "hacer negocio" con los colombianos.

Lo que ha encendido las alarmas de los investigadores es que el número telefónico utilizado para la comunicación pertenecería a una facción de la Unión Tepito, uno de los grupos delictivos más notorios y violentos que opera principalmente en la capital mexicana.

Los reveladores chats que se encontraron en el teléfono de B King

Previo a su desaparición, los músicos habían compartido detalles sobre su agenda con sus allegados. En una de las conversaciones más reveladoras, DJ Regio Clown le informó a su pareja sobre su intención de asistir a una "reunión" con dos individuos a quienes identificó como "Mariano" y "El Comandante".

El DJ expresó su desconfianza hacia el encuentro, admitiendo: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”. Esta conversación, sumada a la información sobre el número de la Unión Tepito, sugiere que el encuentro, que inicialmente parecía ser de índole comercial o artística, pudo haber sido una trampa orquestada por la delincuencia organizada.

Las cámaras de seguridad de Polanco captaron a B-King y Regio Clown abordando un vehículo Mercedes Benz, el cual, según el rastreo realizado por las autoridades, se dirigió primero a la peligrosa alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México y, posteriormente, hacia el Estado de México.

Este trayecto coincide con la ubicación donde finalmente fueron hallados sus restos, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a una sustracción planeada desde el momento en que salieron del gimnasio.

Inicialmente, en el lugar del hallazgo de los cuerpos, se encontró una cartulina con un "narcomensaje" supuestamente firmado por La Familia Michoacana, otra organización criminal.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación sugieren que esta firma podría haber sido utilizada para desviar la atención, siendo el rastro de la Unión Tepito, a través de los mensajes de WhatsApp, el indicio más sólido hasta el momento. Incluso, se ha mencionado extraoficialmente a dos presuntos integrantes de la Unión Tepito, con los alias de "El Elvis" y "El Manzanas", como posibles autores intelectuales, si bien esta información no ha sido confirmada por la Fiscalía.

La muerte de los jóvenes artistas ha generado conmoción tanto en México como en Colombia, país de origen de las víctimas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el suceso y pidió públicamente el apoyo de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para esclarecer el crimen, lo que ha elevado el caso a un tema de interés diplomático.

