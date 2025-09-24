CANAL RCN
Se conoce video inédito que B-King grabó junto a su novia antes de su muerte en México

B-King estuvo en México junto a Angie Miller, su novia, que también asistió al concierto del 14 de septiembre.

Foto: captura de pantalla del video.

septiembre 24 de 2025
En Colombia y en México continúa la consternación por la muerte de B-King, el cantante 'cafetero' que tenía 31 años.

B-King desapareció el 16 de septiembre tras decir que iba a entrenar en un gimnasio ubicado en Polanco, Ciudad de México.

Y, luego de varios días de búsqueda y pruebas, la Fiscalía de México confirmaron su muerte y la de Regio Clown el pasado 22 de septiembre, en horas de la tarde.

Sin embargo, aún no se ha presentado un reporte oficial en el que se esclarezca qué fue lo que pasó y, por lo tanto, las investigaciones continúan avanzando con celeridad.

En medio de esta compleja coyuntura, salió a la luz uno de los últimos videos que B-King grabó junto a su novia antes de morir. ¿Cuál fue?

En video: este fue uno de los últimos momentos que B-King compartió junto a su novia en México

En la tarde del 23 de septiembre de 2025, Rogelio Mastracci, el diseñador que era el mejor amigo de Regio Clown, compartió en su Instagram un video recordando a B-King.

Esa grabación muestra a B-King feliz por estar en México y tener la posibilidad de participar en un concierto junto a su novia.

"Hey, mi gente, bendiciones y activos. Vamos a romper aquí en México y andamos con la baby también", dijo B-King en esa oportunidad.

Mientras tanto, su novia, que también es artista, se presentó como Angie Miller y le envió un saludo a todos los fanáticos de la música.

Además, el 11 de septiembre, Angie Miller y B-King subieron un video bailando y cantando 'Como yo', uno de los últimos temas musicales grabados por el cantante colombiano.

¿Qué han dicho las autoridades de México tras el crimen de B-King y Regio Clown?

Luego de que se encontraron los cuerpos de B-King y Regio Clown, las autoridades indicaron que las Fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México trabajarían a la par.

Además, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, se comprometió a que las investigaciones avancen hasta el fondo.

 

