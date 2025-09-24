ATENCIÓN: revelan EN VIDEO el recorrido del carro al que se subieron B-King y Regio Clown antes de su muerte

Las autoridades mexicanas continúan investigando la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, los cantantes colombianos conocidos en la industria musical como B-King y Regio Clown.

Es así como se ha conocido que, presuntamente, asistieron a un gimnasio en Polanco y, posteriormente, tomaron un taxi para llegar a un punto de la Ciudad de México en el que fueron recogidos por un Mercedes-Benz.

En consecuencia, la Fiscalía de la Ciudad de México ya descubrió que ese Mercedes-Benz es de color plateado y, además, este 24 de septiembre, en exclusiva, el medio mexicano La Silla Rota reveló los videos que muestran el recorrido del vehículo. ¿Cuál fue?

VIDEO: este fue el recorrido que hizo el Mercedes-Benz al que, presuntamente, se subieron B-King y Regio Clown antes de su muerte en México

Este miércoles, sobre la 1:40 de la tarde, el periodista Antonio Nieto subió a su cuenta de X el siguiente video en el que se detalla el recorrido que siguió el Mercedez-Benz al que, presuntamente, se subieron B-King y Regio Clown:

Además, en una nota del medio La Silla Rota, se especificó que el carro transitó por las siguientes zonas:

El carro habría partido de la calle 6, en la colonia Renovación, en Iztapalapa.

Posteriormente, habría transitado por el Eje 5 Sur y el Viaducto Miguel Alemán.

En un tercer momento, habría seguido por Moliere y Ejército Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En el sector Miguel de Cervantes, al parecer, el Mercedes-Benz habría recogido a B-King y Regio Clown. Sin embargo, el medio La Silla Rota detalló que no se han encontrado las cámaras de cuando se suben.

Tras dejar de estar parqueado, el vehículo habría seguido por la avenida Benito Zenea, en dirección hacia la alcaldía Iztapalapa.

Y, finalmente, la última parte del video registra al Mercedes-Benz en la avenida Texcoco.

¿Qué dijo la hermana de B-King tras su muerte en México?

La hermana de B-King, en medio de su luto, redactó un sentido mensaje este 24 de septiembre de 2025. Sus palabras fueron las siguientes:

"Mi hermano fue un ser noble, respetuoso y lleno de bondad, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y a tender la mano cuando alguien lo necesitaba. Su alegría y su luz nos acompañarán por siempre", redactó Stefania Agudelo, la hermana de B-King.

"Nada nos lo podrá devolver físicamente, pero su amor y esencia siempre estarán presentes. Hoy lo recordamos con gratitud, con fe y con la certeza de que algún día volveremos a encontrarnos. Gracias por todo su apoyo", agregó.