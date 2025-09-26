Revelan un detalle escabroso acerca de la vivienda que estaría relacionada con el crimen de B-King y Regio Clown

B-King, el artista colombiano de 31 años, y Regio Clown, el DJ de 35, fueron encontrados sin vida al lado de una carretera del Estado de México.

Según informó la Fiscalía de la Ciudad de México, sus cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, pero la familia de B-King hizo el reconocimiento en la tarde del 22 de septiembre.

No obstante, las autoridades mexicanas aún no han revelado las causas del crimen ni tampoco los presuntos responsables.

En medio de ese panorama, las investigaciones se continúan realizando y el pasado 24 de septiembre, en horas de la noche, se confirmó que la Fiscalía encontró un predio en el que fue abandonado el vehículo Mercedes-Benz al que se subieron B-King y Regio Clown antes de morir.

Además, en ese lugar también se hallaron abandonadas una camioneta Volkswagen y una moto de bajo cilindraje. Estos dos vehículos estaban a las afueras del predio, mientras que el Mercedes-Benz fue localizado en un estacionamiento al que se accedía por intermedio de una rampa.

Y, una vez la Fiscalía de México hizo presencia en ese lugar, en el noticiero C4 en Alerta se hizo una revelación escabrosa. ¿Cuál fue?

Este es el detalle escabroso que se reveló de la vivienda que estaría relacionada con el crimen de B-King y Regio Clown en México

C4 en Alerta, el noticiero de México, tuvo acceso al predio en el que se encontró el Mercedes-Benz e indicó que había sido asegurado hace tres años por la Fiscalía del Estado de México.

El desencadenante de ese proceso fue que, en esa ocasión, se reportó el asesinato de dos mujeres en ese lugar.

Además, de acuerdo con lo que se pudo ver en el video grabado por C4, es posible inferir que es un predio amplio, abandonado y en el que hay varios elementos arrojados y en desorden.

¿Qué más se ha dicho del Mercedes-Benz al que se subieron B-King y Regio Clown antes de su muerte?

Hasta el momento, una de las hipótesis de las autoridades mexicanas es que tanto B-King como Regio Clown se subieron al automóvil por intención propia.

En consecuencia, al parecer, conocían a las personas que los recogieron o, por lo menos, tenían planeando encontrarse con ellas.