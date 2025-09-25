CANAL RCN
Internacional

EN VIDEO| este es el predio que localizaron en México y estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown

Los artistas colombianos fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, Ciudad de México, en la tarde del 16 de septiembre.

Foto: captura de pantalla del video y redes sociales de B-King y Regio Clown.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
07:04 a. m.
El pasado 22 de septiembre de 2025, después de siete días de desaparición, la Fiscalía de Ciudad de México confirmó la muerte de B-King y Regio Clown, los músicos colombianos.

De acuerdo a lo que informaron en el comunicado que emitieron, los cuerpos fueron hallados desde el 17 de septiembre de 2025 al lado de una carretera del Estado de México, pero tuvieron que realizarse varias pruebas para corroborar la identidad.

Los artistas colombianos estuvieron presentes en un concierto que se realizó el 14 de septiembre y, posteriormente, fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio de Polanco, en la Ciudad de México.

Sin embargo, según el avance de las investigaciones, todo indica que los recogió un Mercedes Benz cuando salieron de entrenar y que desde ahí se perdió su rastro.

En consecuencia, ese vehículo ha sido una de las piezas claves en las indagaciones y el 24 de septiembre, en horas de la noche, se reportó que fue localizado y que también se encontró un predio que presuntamente estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown.

¿Cómo es esa vivienda en la que al parecer habrían estado B-King y Regio Clown? ¿Qué más se encontró aparte del Mercedes Benz? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

VIDEO: así es el predio que estaría ligado al crimen de B-King y Regio Clown en México

Milenio, el importante medio de comunicación de México, reveló que la Fiscalía ya hizo presencia en una vivienda en la que, presuntamente, estaría estacionado el vehículo Mercedes Benz al que se habrían subido B-King y Regio Clown.

Este predio está ubicado en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, es de dos pisos, está rodeado de un pastizal y cercado con una malla metálica.

Además, a las afueras de esa vivienda también se localizó una camioneta Volkswagen y una moto de bajo cilindraje que serán analizadas en la investigación.

Las primeras hipótesis de la Fiscalía indican que los responsables tuvieron que manejar al menos una hora y media para abandonar en ese predio el Mercedes Benz, la camioneta Volskwagen y la moto.

Además, también se ha precisado que esa vivienda está situada en una zona muy oscura y que no tiene cámaras de seguridad en los alrededores.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la presencia de B-King y Regio Clown en el Estado de México?

Por ahora, tras el material probatorio que se ha recopilado, la Fiscalía de la Ciudad de México ha determinado que B-King y Regio Clown se movilizaron hasta el Estado de México por iniciativa propia.

El principal argumento de esa hipótesis es que se habrían subido al Mercedes-Benz sin que los forzaran debido a que, presuntamente, asistirían a una reunión.

 

