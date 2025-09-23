CANAL RCN
Se conoció la primera pista sobre muerte de B-King y Regio Clown: así avanza la investigación

Avanzan las investigaciones para esclarecer la misteriosa desaparición y muerte de B-King y Regio Clown en México.

septiembre 23 de 2025
08:23 p. m.
Un día después de que se confirmara la muerte de los cantantes colombianos en México, las autoridades dieron a conocer las primeras pistas.

Hay conmoción en Colombia y México. Tras ser reportados como desaparecidos, lamentablemente Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, conocidos en el mundo de la música como B-King y Regio Clown, fueron encontrados muertos.

Encuentran los cuerpos de B-King y Regio Clown

La noticia se confirmó el lunes 22 de septiembre, seis días después de que no se tuviera más rastro de los artistas, quienes tenían 31 y 35 años respectivamente. 48 horas antes de la desaparición, el 14 de septiembre, ellos estuvieron en un concierto.

La última vez que los vieron, ellos se dirigieron hacia un gimnasio en Polanco – Miguel Hidalgo. Si bien sus cuerpos fueron encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, un día después; no fue hasta cuando se corroboró que anunciaron la trágica noticia.

Por un lado, la familia de B-King viajó hasta la subprocuraduría regional de Tlalnepantla en San Pedro Barrientos, donde identificó el cuerpo. Mientras tanto, el hermano de Regio Clown viajará a México.

Pista clave: salieron de Ciudad de México en un vehículo

Las autoridades del país norteamericano revelaron que los artistas salieron de Ciudad de México el mismo día en el que desaparecieron.

La Fiscalía informó que B-King y Regio Clown salieron de la capital en un vehículo rumbo al Estado de México.

“Hay información corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México. Se les ve abordar un vehículo”, expuso la fiscal general de CDMX, Bertha María Alcalde. Se abrió una investigación por homicidio.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, los cuerpos de los cantantes fueron hallados junto a una supuesta carta de la Familia Michoacán. David Saucedo, experto en crimen organizado, sostuvo que los artistas fueron descuartizados y sus cadáveres guardados en bolsas.

