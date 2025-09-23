Último chat de Regio Clown reveló un escalofriante presagio antes de ser asesinado junto con B-King

El misterioso asesinato de los artistas colombianos Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, y Byron Sánchez, alias B-King, conmocionaron a la opinión pública en México y Colombia.

Ambos fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en Ciudad de México, y trágicamente encontrados sin vida un día después en el municipio de Cocotitlán. La noticia fue confirmada tras el reconocimiento de sus familiares.

Según reportes de medios locales, los cuerpos presentaron claras señales de violencia. Además, se encontró un mensaje atribuido a un grupo criminal.

Frente a esta situación, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este doble homicidio.

Chats de Regio Clown antes de ser asesinado

Recientemente, el periodista Carlos Jiménez de Telediario compartió capturas de pantalla de los últimos mensajes que Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, intercambió con su pareja.

En ellos, el artista le informó que se dirigía a una reunión en un restaurante en compañía de "Mariano" y alguien a quien apodaban "El Comandante". El tono de la conversación se tornó preocupante cuando Herrera le confesó a su pareja un creciente sentimiento de desconfianza.

DJ Regio Clown: "Amor, ahora voy a una reunión. Te voy a dejar mi dirección en tiempo real para que estés pendiente".

Pareja: "Amor con mucho cuidado".

DJ Regio Clown: "Sí bb".

Pareja: "Por favor".

DJ Regio Clown: "Sí amor. Tranquila".

Pareja: "Con quién para saber mínimo. Por cualquier cosa".

DJ Regio Clown: "Con Mariano y El Comandante. Le dicen El Comandante. Sergio lo conoce".

Pareja: "Mándame la ubi y aquí estoy pendiente de ti, ok".

DJ Regio Clown: "Si no que desde hoy me cuidaré mucho".

Pareja: "Sí".

DJ Regio Clown: "No confío en nadie".

Pareja: "Así debe ser. Solo me pasas tu ubi real cuando llegues al hotel. Te amo. Éxito en todo".

Los temores de DJ Regio Clown revelados en sus últimos chats

En los escalofriantes chats, Regio Clown le aseguró a su pareja que se cuidaría mucho, porque “no confío en nadie”. Esta frase, en particular, ha resonado fuertemente entre los seguidores de los artistas y las autoridades. La pareja, por su parte, le pedía insistentemente que compartiera su ubicación en tiempo real y que tuviera extremo cuidado.

La Fiscalía continúa analizando todas las pruebas, incluyendo estos mensajes, para reconstruir la cronología de los eventos y determinar la identidad de los implicados.