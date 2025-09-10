CANAL RCN
Balacera en medio de un concierto deja a cuatro artistas heridos y provoca pánico en Lima

El ataque armado durante una presentación en vivo provocó caos, estampida y dejó a varios integrantes de la reconocida orquesta de cumbia bajo atención médica.

FOTO: Agua Marina - Facebook

octubre 09 de 2025
03:55 p. m.
Una noche de música y baile terminó en tragedia en el distrito limeño de Chorrillos, cuando una balacera interrumpió el concierto de la agrupación Agua Marina el miércoles 8 de octubre. El ataque, ocurrido en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, dejó cuatro músicos heridos y desató escenas de pánico entre cientos de asistentes que buscaban refugio.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el momento exacto en que comenzaron los disparos, provocando una estampida generalizada. “La gente empezó a correr y tirarse al suelo, nadie entendía qué pasaba”, relató un testigo del evento.

Los músicos heridos y el violento ataque armado

De acuerdo con reportes locales, los heridos fueron identificados como Luis y Manuel Quiroga Querevalú, el tecladista César More Nizama y el animador Wilson Javier Ruiz Julca. Todos recibieron impactos de bala cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego desde la parte trasera del escenario.

Los artistas fueron trasladados de urgencia al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde permanecen bajo atención médica. Según fuentes del centro asistencial, dos de ellos presentaron heridas en el tórax y fueron ingresados al área de Trauma Shock.

Investigación policial: 27 casquillos y evento sin autorización

El general Enrique Monroy, jefe de la Región Policial Lima, confirmó que los disparos fueron dirigidos directamente contra los músicos. En la escena se hallaron 27 casquillos, evidencia clave para la investigación.

Monroy también señaló que el evento no contaba con autorización oficial, por lo que no existían garantías de seguridad. La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con el operativo para identificar y capturar a los responsables, apoyándose en las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto.

Antecedentes de violencia contra Agua Marina

Este violento episodio ha causado gran conmoción en Perú, especialmente porque no es la primera vez que la orquesta sufre un ataque. En agosto de 2022, un explosivo fue detonado durante otro concierto en Trujillo, aunque sin dejar víctimas mortales.

Las autoridades no descartan que el reciente ataque esté vinculado con extorsiones a artistas, un problema que ha venido afectando a diversas agrupaciones musicales peruanas en los últimos años.

