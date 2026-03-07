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¿Todavía hay posibilidad de hallar vida bajo los escombros en Venezuela?

Nueve días después de la tragedia socorristas y voluntarios habrían hallado señales de vida bajo los escombros.

¿Todavía hay posibilidad de hallar vida bajo los escombros en Venezuela?
Foto: AFP

AFP

julio 03 de 2026
08:49 p. m.
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La historia de un niño que estaría atrapado vivo bajo los escombros de uno de los edificios desplomados en Venezuela puso al límite los nervios de las víctimas, más de una semana después de los dos terremotos que causaron cerca de 2.600 muertos.

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En medio de los restos del edificio Tahití, varios grupos de rescatistas estuvieron el jueves en el lugar para concluir finalmente este viernes no hay señales de vida.

Los rumores habían encendido la esperanza de salvar aún a alguien más y alimentaron el esfuerzo de los rescatistas que trabajan sin descanso en La Guaira, la zona cero de los sismos.

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¿Hay sobrevivientes nueve días después

Un socorrista estadounidense confió el jueves a la AFP que desplegaron a sus perros y que intentaron escuchar con un aparato muy agudo para detectar sonidos, sin lograr nada.

Horas después, un voluntario venezolano aseguraba haber oído gritos en la madrugada y dijo a AFP que los perros rastreadores no ubicaban al niño porque estaba muy abajo.

Cuando comenzó a correr el rumor, un grupo de militares rodeó el lugar y cerró el acceso a la prensa.

Katherine Lendoiro, quien acompañó en los esfuerzos de rescate a la familia del niño, confirmó que la Unidad Militar de Emergencias de España presentó un informe con los diferentes tipos de protocolo que aplicó, el resultado dio negativo.

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¿Qué hay detrás del supuesto sonido de un niño bajo los escombros?

José Francisco Liendo, de 50 años, quien no se ha alejado del lugar en ningún momento, en su intento por recuperar los restos de su padre y su hermana, señaló que "supuestamente hay un niño que está vivo, que el niño respira, después que si el niño orina, después que si tocó (golpeó). Cada vez que entran los excavadores (les preguntan) '¿lo viste?' (y responden) 'No, no lo he visto, pero está ahí'. No terminan de decir la verdad. O sea, están jugando con el dolor de los familiares.

Aloa González, de 50 años, también ha pasado noche y día al pie de los escombros, de donde quiere extraer los cuerpos de su hermana y su tía. Está desconsolada por las esperanzas rotas que había despertado con el supuesto hallazgo de un niño vivo.

Hubo varias versiones con respecto a los sobrevivientes. Primero se dijo que no podían llegar hasta las personas, que no había forma ni manera, que no había cómo pasar (…) luego, se dijo que no sabían si era un niño o una niña, un hombre o una mujer. (Decían) que supuestamente había tocado (golpeado), que era 70% seguro que ahí hay vida.

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Sería casi imposible hallar vida bajo los escombros

Del doble terremoto que sacudió La Guaira y Caracas han sido rescatadas 6.462 personas, la última de ellas el jueves, en lo que se considera una operación prácticamente milagrosa, pues las probabilidades de sobrevivencia comienzan a agotarse al cabo de 72 horas.

Fue el caso de Hernán Gil, guardia de un estacionamiento que resistió casi ocho días bajo los escombros, pero que había sido contactado desde el lunes y se le pudo suministrar agua y oxígeno por tubos.

No hay hasta ahora una cifra de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que podrían llegar hasta 50.000.

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