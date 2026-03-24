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Estados Unidos insiste en negociaciones con Irán mientras Trump afirma que el país renunció a las armas nucleares

Según Trump, esta decisión se enmarca en un proceso de negociación en el que participan varios asesores.

Trump
Foto: Archivo Noticias RCN

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marzo 24 de 2026
02:31 p. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su gobierno mantiene conversaciones con Irán pese a la ofensiva militar en curso.

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Durante una rueda de prensa, el mandatario aseguró que Teherán ha aceptado no desarrollar armas nucleares y que Washington tiene control total sobre el espacio aéreo iraní.

“Tenemos total libertad en el espacio aéreo de Teherán, como saben hoy hubiésemos podido neutralizar una de las mayores plantas de generación eléctrica del mundo, pero decidimos pausarla por las negociaciones”, declaró el mandatario estadounidense.

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“Irán ya accedió a no crear más plantas nucleares”

El presidente enfatizó que el país persa ha cedido en sus aspiraciones nucleares: “No van a tener plantas nucleares, ya han accedido a que no van a crear más plantas nucleares”. Según Trump, esta decisión se enmarca en un proceso de negociación en el que participan varios asesores de su administración.

También insistió en que las capacidades militares iraníes se encuentran debilitadas: “Su marina se ha ido, su fuerza aérea se ha ido, sus comunicaciones se han ido. Todo el sistema antiaéreo se ha ido. La mayoría de sus misiles ya no existen”.

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Éxitos en Irán y Venezuela, según Trump

El mandatario vinculó la situación en Irán con otros escenarios internacionales: “Estamos teniendo éxito en Irán, tuvimos un gran éxito en Venezuela, no tienen radares, no tienen líderes, ellos están muy ansiosos de llegar a un acuerdo”.

Trump sostuvo que la percepción de un enfrentamiento equilibrado es errónea y que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza: “Estamos libres en Irán, podemos hacer lo que queramos”.

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