Gobierno Bukele desmiente que “Ley” que obliga a realizar pruebas de ADN a bebés para identificar a su padre fuera aprobada

La “Ley” que habría firmado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para obligar a las madres de recién nacidos a presentar una prueba de ADN que certifique quien es el padre, antes de tramitar el registro civil, nunca existió.

Con todo y las supuestas declaraciones del mandatario en las que explicaba que no era “una ley contra las mujeres, sino contra la mentira” para que no haya “más padres criando hijos que no son suyos”, se trató de una noticia falsa o ‘Fake news’, que empezó a circular en Internet el fin de semana de Halloween y fue replicada masivamente, incluso, por medios de comunicación.

Secretaría de Prensa de El Salvador desmintió la noticia:

En respuesta, la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña emitió un comunicado en el que desmintió que se tratara de una “Ley” firmada por el presidente o que medidas de este tipo fueran a implementarse en el país:

“El Gobierno de El Salvador aclara que es totalmente falso que se haya aprobado una ley que exige la realización de pruebas ADN para registrar a los hijos, como parte de un Sistema de Verificación Genética en el Registro del Estado Familiar. Esta falsedad fue difundida en medios de prensa nacionales e internacionales y en redes sociales, sin que se consultara fuentes oficiales salvadoreñas”.

La entidad, en desacuerdo con el tratamiento que recibió la noticia y el impacto que tuvo en redes sociales reiteró “que no existe tal ley y mucho menos que la haya firmado el presidente de la República, Nayib Bukele”.

Medidas del Gobierno Bukele en los colegios han generado un gran debate en redes:

Lo que sí aprobó el Gobierno Bukele en los últimos días y generó un gran debate en redes sociales fue el manual de estilo para la elaboración de guías en los 5.100 colegios oficiales del país centroamericano.

El documento, prohíbe hablar de feminismo, diversidad y abordar conceptos como el cambio climático, “debido a la coyuntura nacional y social a raíz de las cuestiones de inclusión, globalismo, género, diversidad, etc., así como la postura más conservadora del Gobierno y del Presidente ante” los temas de la agenda woke.