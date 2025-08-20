CANAL RCN
Internacional

La contraofensiva de Maduro ante amenazas de EE. UU. con buques de guerra hacia Venezuela

Frente a la mega operación marítima de Estados Unidos que tiene como objetivo el Cartel de los Soles, presuntamente, liderado por Nicolás Maduro, el régimen expuso sus cartas de defensa.

Foto: AFP

AFP

agosto 20 de 2025
07:28 p. m.
Nicolás Maduro, el número uno del régimen en Venezuela anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las presuntas amenazas de Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y, al mismo tiempo, lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Nicolás Maduro es acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico y de liderar el Cartel de los Soles, nombre que haría referencia a las insignias militares.

La amenaza de Maduro a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra

Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas.

El anuncio de Nicolás Maduro se dio un acto transmitido por TV, al ordenar "tareas contra la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

La Milicia, integrada por unos cinco millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro pide entregar fusiles a campesinos milicianos para defenderse de EE. UU.

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de "refrito podrido" de amenazas.

"Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia", celebró Maduro.

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras "en todas las fábricas".

¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela (...) Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria.

