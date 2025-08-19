Tres destructores fueron desplegados por los EE. UU. en la costa venezolana: llegarán en las próximas horas

A las costas de Venezuela, llegarían, en las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses, en respuesta a la orden firmada en secreto por el presidente Donald Trump para que el Pentágono coordine operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica.

En los últimos meses, la administración Trump incluyó a algunos cárteles en su lista de organizaciones terroristas, como ocurrió con el Cartel de Sinaloa, de México, y el Tren de Aragua, de Venezuela.

Además, duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del líder del régimen chavista Nicolas Maduro por, presuntamente, liderar la organización criminal el Cartel de los Soles.

¿Qué se sabe sobre los barcos de guerra que llegarían a las costas de Venezuela antes del miércoles?

Según dijeron fuentes gubernamentales que han seguido de cerca la operación a Reuters, los buques desplegados en las costas de Venezuela son los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson.

Los tres se encuentran equipados con el sistema Aegis, que permite rastrear objetivos y neutralizar amenazas en tierra, aire y mar.

De acuerdo con las fuentes de Reuters, que optaron por mantenerse en el anonimato, “los activos navales pueden utilizarse no solo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma la decisión”.

No es la primera operación de los Estados Unidos en el mar Caribe:

Ya en el pasado, la administración Trump había desplegado dos buques de guerra en el mar Caribe para cumplir con su objetivo de emplear recursos militares en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Y con las operaciones recientes, pretende limitar la migración y reforzar los controles de seguridad fronteriza al sur de los Estados Unidos. De ahí que “el proceso”, según dijeron a Reuters” vaya a ser “continuo durante varios meses”.

¿Qué dijo Nicolas Maduro?

En una alocución televisiva, el dictador venezolano Nicolas Maduro evitó referirse al despliegue de los buques, pero dijo que “Venezuela defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras”.

Y agregó: “Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”.